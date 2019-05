Messina è pronta ad accogliere Alberto Urso: oggi il firma-copie a Palazzo Zanca

13 Condivisioni Facebook Twitter

Tutto pronto per accogliere la nuova star dello Stretto, Alberto Urso, il tenore messinese che ha alzato la coppa dell’ultima edizione del talent Amici. Il giovane firmerà le copie del suo album “Solo”. questo pomeriggio intorno alle 16, nell’atrio di Palazzo Zanca.

Inizialmente l’incontro doveva avvenire al Centro Commerciale Tremestieri, ma per questioni di sicurezza, secondo quanto annunciato dall’Amministrazione, in quanto si prevede una grande folla ad accogliere Alberto dopo il trionfo di sabato sera, l’incontro è stato spostato al Municipio.

Grande attesa, quindi, per l’arrivo del giovane nella sua amata Messina. Per l’occasione a Palazzo Zanca verrà allestita un’area riservata, dove potranno accedere solo i fan che hanno acquistato la copia dell’album; i locali del Comune saranno comunque aperti a tutti.

L’Amministrazione ha annunciato un evento per festeggiare insieme la vittoria di Alberto ad Amici, al quale sarà invitata l’intera cittadinanza.

Alberto Urso si è distinto nel talent di canale 5 non solo per il suo grande talento da tenore, ma anche per la sua versatilità.

(141)