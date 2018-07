4 Condivisioni Facebook Twitter

Messina. Al via i preparativi per il CapoPeloro Fest 2018. L’evento a 360°, organizzato dalla Pro Loco Capo Peloro, fatto di musica, arte, cibo e divertimento, torna per animare l’estate della città dello Stretto. L’appuntamento è fissato per venerdì 17 e sabato 18 agosto.

Giunto ormai alla sua quarta edizione, il CapoPeloro Fest è un evento no profit, a ingresso libero, che si svolge regolarmente sulla spiaggia di Torre Faro, sotto il Pilone, luogo simbolo della città: «Alla base del festival – si legge sul sito internet dedicato – c’è la musica che vuole cantare la propria terra e la terra che vuole essere cantata dalla propria musica».

Parole chiave del festival sono, infatti: musica, promozione e sostenibilità. L’obiettivo è accrescere il senso di appartenenza alla comunità dei cittadini messinesi, valorizzare il territorio e la sua cultura favorendone lo sviluppo economico e promuovendo la sensibilizzazione alle tematiche ambientali.

Le precedenti edizioni, svoltesi sempre nel mese di agosto a Capo Peloro, hanno ottenuto un grande successo attraendo ogni anno circa 3.000 persone in due giorni, tra giovani, famiglie e bambini.

Il programma, fatto di musica, PRO-Market, Food&Drinks, workshop, mostre fotografiche e sport è ancora in aggiornamento. Maggiori informazioni su come sostenere l’iniziativa si possono trovare sul sito del CapoPeloro Fest.

