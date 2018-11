Mafia My Love: lunedì la proiezione del film interamente girato a Messina

12 Condivisioni Facebook Twitter

Messina torna sul grande schermo. Lunedì 3 dicembre al cinema Multisala Apollo alle ore 20.30 verrà proiettata la prima del film di Salvo D’Angelo Mafia my love, promosso dall’Associazione Culturale Impronte e interpretato dai ragazzi di “Terra Nera”. La commedia si avvale anche della presenza del sindaco Cateno De Luca e dell‘attrice Daniela Conti.

La pellicola appartiene al genere della commedia brillante ed è stato girato “a costo zero” con la partecipazione di attori professionisti e non, tra cui figuraro: Armando Manuguerra, Antonio Giaimo, Giusy Vinci e Giuseppe La Malfa. Alla proiezione seguirà un incontro con il regista, il cast e il sindaco De Luca. L’evento sarà presentato dai conduttori di “Stare in Radio” (Radio Zenith Messina), Salvatore Battaglia e Tanino Pisano. Il ricavato dei biglietti verrà devoluto in beneficienza all’associazione “Soccorriamoli Messina ONLUS”.

«Gli interpreti – si legge nella presentazione del film pubblicata sul sito del Comune di Messina – riescono a far sorridere il pubblico, montando un susseguirsi di luoghi comuni nella più classica commedia dell’equivoco con ritmo, slang e toni smorzati. Il linguaggio è inconfondibile, semplice, immediato, a tratti grottesco, tanto da rendere ormai riconoscibile la mano del regista Salvo D’Angelo ed i protagonisti, all’esordio come attori comici, vestono i panni di improbabili gangster e inaffidabili “aiutanti” in un’escalation di sketch esilaranti».

(33)