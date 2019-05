Maestri e golosi a rapporto! È iniziata a Milazzo la 4 giorni dedicata al gelato artigianale

0 Condivisioni Facebook Twitter

È iniziato a Milazzo l’evento che celebra il gelato italiano in tutte le sue forme: la terza edizione di Gelato Contemporaneo si concluderà il 29 maggio nella provincia di Messina, grazie all’organizzazione di Andrea Mecozzi– Filiere e Formazione e dei maestri gelatieri Giovanna Musumeci, Ida Di Biaggio, Gianfrancesco Cutelli.

Le quattro giornate della rassegna coinvolgeranno numerosi gelatieri dell’Isola e d’Italia e sono state pensate per far luce sulla storia, la sperimentazione, la selezione degli ingredienti e sulle nuove frontiere di uno dei prodotti più noti e amati della nostra terra. Gelato Contemporaneo coinvolgerà grandi e piccoli nella scoperta degli ingredienti e delle nuove forme di produzione del gelato. Ci saranno momenti aperti al pubblico e altri pensati solo per i gelatieri che parteciperanno, come la visita ai Vivai Torre, in cui sono presenti oltre 50 tipi di piante tropicali e sub-tropicali da frutto.

La rassegna è stata inaugurata, ieri, domenica 26 maggio con una giornata pensata per i bambini e dedicata alla beneficienza: i gelatieri armati di ghiaccio, tino e sale hanno preparato con i bambini il gelato naturale con ingredienti raccolti nell’orto. Il ricavato delle vendite andrà a sostegno delle attività dell’associazione Gigliopoli, che si occupa di bambini in situazioni di disagio familiare, sociale e psicologico. Nel pomeriggio, invece, il maestro gelatiere di Milazzo, Gianfrancesco Cutelli, ha moderato una tavola rotonda aperta al pubblico su: “Il gelato artigianale italiano, sano, buono e vero: come riconoscere la qualità”.

Dal 27 al 29 maggio, invece, nelle sale dell‘Eolian Milazzo Hotel si svolgerà la formazione dei gelatieri. I maestri Arnaldo Conforto, Luca Bernardini, Renato Trabalza e Giovanna Musumeci si alterneranno alla guida di alcuni corsi in cui si parlerà di fibre naturali e riduzione degli zuccheri, di granita contemporanea, di alcol e grassi, di semifreddi e food design.

La manifestazione terminerà la sera del 29 maggio con una competizione a coppie in cui i gelatieri artigiani si sfideranno sul tema del gelato d’avanguardia di fronte a una giuria tecnica. I partecipanti dovranno decidere come declinare – secondo la propria inventiva – i prodotti del territorio in accompagnamento a uno dei vini della carta Planeta. Infine, saranno assegnati tre premi messi a disposizione da Cantine Planeta, dall’azienda di software FaccioBuono e dalla azienda leader nel settore della gelateria Bravo.

