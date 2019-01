Luciano Ligabue torna a Messina. Nuovo concerto allo Stadio San Filippo

72 Condivisioni Facebook Twitter

Luciano Ligabue torna a Messina per il suo nuovo tour estivo. Questa estate gli spalti dello stadio San Filippo si riempiranno di fan per uno dei concerti più attesi in città. Anche se le date ufficiali del tour, come lo stesso cantante ha annunciato sui suoi social, si avranno soltanto la prossima settimana, sembra che il giorno da segnare nel calendario sia 17 giugno.

L’ultimo concerto di Ligabue a Messina risale a nove anni fa, quando in Sicilia il cantante fece numeri da record. Anche questa volta suonerà sul palco, insieme alla sua band, i suoi più grandi successi, che hanno segnato la storia della musica italia. Immancabili anche agli inediti contenuti nel suo ultimissimo album, in uscita a marzo, di cui proprio oggi ha annunciato il titolo: “Start”. Un nome che sprigiona la voglia di partire, di non fermarsi mai, ma di continuare a fare musica, la musica che tutti i suoi fan amano.

Si prevede un’altra grande estate di musica a Messina. Ligabue, infatti, farà compagnia ad altri due grandi della musica italiana: Laura Pausini e Biagio Antonacci, in concerto, sempre al San Filippo il 27 luglio.

(57)