Luci, musica e un minuto di silenzio in memoria di Mariagrazia: oggi l’inaugurazione dell’isola pedonale

30 Condivisioni Facebook Twitter

Questo Natale l’isola pedonale di via dei Mille sarà dedicata a Mariagrazia Messina, detta Marulla, scomparsa prematuramente lo scorso ottobre. In suo ricordo, oggi pomeriggio, in occasione dell’inaugurazione, sarà osservato un minuto di silenzio.

L’inaugurazione dell’isola pedonale di via dei Mille si terrà all’altezza del negozio VOG, di cui Maria Grazia Messina era titolare. La cerimonia inizierà alle ore 18.00 e prevede, oltre all’accensione degli addobbi posizionati lungo la via nelle scorse ore, un medley di musica gospel eseguito dal quartetto le Glorious Quartet.

La giovane imprenditrice 44enne, volto noto e familiare del centro di Messina, era la zia di Fifì e Nanna, i due bambini morti tragicamente lo scorso 15 giugno nell’incendio della loro casa di via dei Mille. Mariagrazia, titolare del negozio VOG, era la vicepresidente dell’associazione Millevetrine, il gruppo di commercianti che da anni ormai organizza gli eventi di Natale in città, a partire dall’isola pedonale; progetto su cui aveva sempre puntato tanto.

E così, anche quest’anno, nonostante i tanti dubbi e le polemiche che fino all’ultimo momento hanno accompagnato l’istituzione della ormai tradizionale isola pedonale natalizia di via dei Mille, l’area, già chiusa al traffico veicolare avrà la sua inaugurazione, condita di luci, musica e colori, oggi, mercoledì 12 dicembre alle 18.00.

(78)