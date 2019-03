Lo Street Food arriva a Santa Teresa di Riva: dal 25 al 28 aprile la festa del cibo di strada

129 Condivisioni Facebook Twitter

È ufficialmente iniziato il countdown per il taglio del nastro della prima edizione dello Street Food di Primavera che si svolgerà a Santa Teresa di Riva.

Mancano infatti meno di trenta giorni all’avvio dell’esperienza gastronomica che mira a diventare un nuovo appuntamento di richiamo per la riviera jonica messinese. Il prossimo 25 aprile appuntamento dunque con la kermesse enogastronomica che fino a domenica 28 aprile ospiterà le eccellenze della gastronomia siciliana.

La scelta dell’organizzazione, “Fratellone” con Claudio Prestopino e “ People on the Move” con la collaborazione di Francesco Sturniolo, è ricaduta su alcune delle aziende più importanti del panorama culinario dell’Isola.

Tra queste l’azienda agrituristica “Il Vecchio Carro” situata a Caronia (ME), nel territorio del Parco dei Nebrodi che ha recentemente ottenuto il premio come “miglior trattoria Best in Sicily” dal giornale di enogastronomia Cronache di Gusto oltre ad essere stato scelto dal Gambero Rosso come norcineria di eccellenza che scommette sui maiali rustici. Sarà presente anche La Ruota con i suoi tradizionali “pidoni” e l’Hosteria delle Palme con l’hamburger di suino nero. Questi alcuni dei protagonisti della prima edizione dello Street Food di Primavera di Santa Teresa di Riva.

Le pietanze di strada accompagneranno i visitatori in un vero e proprio viaggio del gusto tra cibi prelibati, musica e divertimento.

Particolarmente significativa la collaborazione con l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Danilo Lo Giudice. L’amministrazione mira ad offrire un evento di prestigio ma anche e soprattutto a creare un circuito virtuoso in grado di incrementare l’indotto turistico.

A tal fine proprio per il week end dello Street Food di Primavera le strutture ricettive del territorio offriranno pacchetti particolarmente vantaggiosi.

(268)