Luci, suoni e colori illumineranno e animeranno il Palazzo dei Leoni di Messina nel corso di un evento interattivo realizzato grazie ad AreaOdeon – Kernel Festival. L’installazione artistica “Laser Symphony”, ideata da Marcello Arosio, ammalierà e coinvolgerà direttamente il pubblico che potrà accedere gratuitamente all’evento dal 22 al 30 dicembre.

Marcello Arosio approda sulle coste della città dello Stretto dopo la presentazione alla Cremona Tec-Night lo scorso giugno e il successo ottenuto a novembre allo Staro Riga Light Festival, evento internazionale che da ormai dieci anni illumina le vie centrali della capitale lettone.

Dalle 18.30 alle ore 23.00 (fino alle 22.00 il 24 dicembre), un’atmosfera onirica avvolgerà e coinvolgerà il pubblico grazie a una coreografia interattiva in continua evoluzione, che interpreterà lo spazio con raggi laser e suoni evocativi definiti dai movimenti stessi dei visitatori. Il pubblico potrà vivere lo spazio e modificarlo, camminando liberamente attraverso la rete di raggi laser rossi intrecciati a livello del suolo. Ogni fascio laser, quando attraversato, innescherà una specifica nota musicale, parte di un suggestivo set di suoni personalizzati, attivando così una proiezione di laser mapping che evidenzierà geometrie, dettagli e forme degli elementi architettonici circostanti.

Un’esperienza audiovisiva dinamica e contemplativa che trasporterà i visitatori oltre lo spazio fisico, in un universo poetico e immaginifico già sperimentato a Messina con il Kernel Festival.

Laser Symphony rientra nell’ambito del cartellone degli eventi organizzati dal Comune per le festività natalizie ma è anche la seconda tappa di preparazione, dopo il convegno dello scorso novembre alla Camera di Commercio, al Sicilia light art festival che si svolgerà a maggio 2018 in città e in provincia.

