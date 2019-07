La stilista messinese Ketty Giorgianni sfila a Ragusa Ibla, cuore del Barocco di Sicilia

0 Condivisioni Facebook Twitter

Ketty Giorgianni, stilista originaria di Messina e fondatrice di Heluna, presenterà la sua collezione Primavera Estate 2019 sabato 6 luglio centro storico di Ragusa Ibla. A partire dalle 18,30 in Corso XXV Aprile la strada si trasformerà una passerella di moda per accogliere la sfilata di questo indiscutibile talento. Da sottofondo i suoni della tradizione dell’artista Davide Campisi.

Dieci splendide modelle indosseranno la collezione di Heluna e si snoderanno come un serpente colorato nel cuore del più bel barocco siciliano per concludere in modo allegro e gioioso la prima parte del percorso davanti al Duomo di Ragusa.

Dopo una sosta, scandita sempre dai ritmi di Campisi, le testimonial faranno ritorno al punto di partenza dell’evento: il concept store LoreDama Lab. Non mancheranno “on the road” coinvolgenti momenti di festa e di condivisione con tutto il pubblico, sorrisi e ballate con i passanti che diventeranno anch’essi protagonisti del momento di moda.

Heluna, fondata dalla stilista Ketty Giorgianni, è un’azienda di moda che trae ispirazione dall’anima di un’isola unica al mondo: la Sicilia capolavoro della natura, culla di cultura, teatro di antichi miti, crocevia di magnifiche civiltà e terra di aspre contraddizioni. L’azienda propone abbigliamento ed accessori ideati e progettati da creativi con DNA siciliano. Motivi floreali, frutta, ceramiche, architetture, sculture, paesaggi saturi di luce e colori in cui l’orgoglio siciliano è l’unica fonte d’ispirazione.

