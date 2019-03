International Women Day 2019: domani allo Jaci l’evento sponsorizzato da Google

40 Condivisioni Facebook Twitter

L’International Women Day 2019, sponzorizzato da Google per promuovere azioni atte a colmare il gender gap in ambito tecnologico, sarà ospitato domani dalle ore 15.00 alle 18.30 nei locali dell’Istituto A. M. JACI di Messina. Una ricca agenda di talk presentata da Women TechMakers (WTM) e Google Developer Group (GDG) Nebrodi, con un focus particolare sulla presenza femminile, per far conoscere le opportunità e le risorse che il colosso di Mountain View rende disponibili anche sul nostro territorio. Un pomeriggio tecnologico, entusiasmante e coinvolgente, per ispirare ed incentivare le donne verso le carriere STEM.

Perché partecipare all’IWD19 è una grande occasione?

I temi proposti riprendono l’evento internazionale celebrato in ogni parte del globo durante i mesi di marzo ed aprile, sollecitando chi vuol mettersi in gioco a rispondere alle seguenti domande: “Why I’m Remarkable?” e quali sono le mie “Actions for Future”? Si potrà interagire direttamente con sviluppatori, illustratori e designer, docenti e ricercatori, studenti, innovatori ed imprenditori per condividere tecnologie ed esperienze. Da quasi 10 anni la community nebroidea, grazie alla straordinaria lungimiranza del main manager Salvino Fidacaro, alimenta un fiorente vivaio di idee e relazioni internazionali, proiettandone un’immagine di altissima qualità nel panorama digitale mondiale. Attrazione per speakers d’eccellenza come la digital strategist Margherita Bruno, che illustrerà come sfruttare al meglio gli strumenti di marketing e training on-line e la ricercatrice Maria Fazio, che spiegherà come l’Internet of Things cambierà il nostro futuro. Fervente attesa anche per l’intervento dell’Intel Innovator Biagio Zingales Alì, co-manager del GDG Nebrodi, in collegamento da Roma, per tuffarsi nella programmazione di Google Assistant usando IFTTT. A quanti intendono conoscere al meglio i concetti fondamentali del coding è dedicata la presentazione della docente Rosita Artigliere,

con le app quotidianamente utilizzate per la formazione degli alunni. Infine Antonella Rotondo, WTM ambassador del GDG Nebrodi, parlerà di come e perché realizzare Actions per Google Assistant.

L’era digitale, con le intelligenze artificiali che sono ormai parte integrante della vita quotidiana delle persone, ha risorse disponibili per rappresentare al meglio ogni individuo e soddisfare ogni singola richiesta. Tutte quelle manifestate dai partecipanti saranno convogliate all’interno dell’attesissima DevFest Mediterranean 2019, in programma a fine maggio nello splendido scenario di Sant’Agata di Militello (ME).

L’evento è gratuito, in co-organizzazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, ITES A.M. JACI e Università degli Studi di Messina, che riconosceranno crediti formativi agli iscritti ai relativi Ordini ed Istituti di appartenenza.

Obbligatorio registrare ticket d’ingresso su https://goo.gl/gbTAkN

Informazioni e dettagli programma sui siti community.gdgnebrodi.info e www.ordingme.it

