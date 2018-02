Innamorati di Me: l’evento per scoprire Messina e le sue meraviglie

0 Condivisioni Facebook Twitter

In occasione della festa degli innamorati, nei giorni 14, 17 e 18 febbraio, a Messina avrà luogo dell’evento “Innamorati di Me“, pensato per avvicinare e appunto fare innamorare i cittadini della nostra città.

L’iniziativa abbraccerà cultura, arte, musica, storia e natura ed è organizzata da: Cambiamo Messina dal Basso, Associazione Zeulico, PuliAmo Messina e Assessore collettivo Antonello.

L’obiettivo dell’evento è quello di far scoprire le bellezze della Città dello Stretto attraverso visite guidate, mostre fotografiche, laboratori di scrittura e spettacoli musicali.

Il programma di Innamorati di Me

Mercoledì 14 febbraio

Alle 16, visita guidata zona Cammarata e Via Belle Arti a cura dell’ Associazione “Lalleru”.

a cura dell’ Associazione “Lalleru”. Alle 17, “Amo Messina perché”, a cura di Puli-Amo Messina e performance con i gessetti a cura di Martina Karamazov [Largo S.Giacomo].

a cura di Martina Karamazov [Largo S.Giacomo]. Alle 18, Mostra di foto e poesie ed esibizione dei cantastorie Annamaria Pugliese ed Anthony Greco [Atrio di Palazzo Zanca].

ed esibizione dei cantastorie Annamaria Pugliese ed Anthony Greco [Atrio di Palazzo Zanca]. Alle 18, I luoghi della mia città nella mia storia: laboratorio di scrittura condotto da Mimma Stornanti, a cura dell’Associazione culturale “Intervolumina” [Biblioteca dei Cappuccini di Pompei].

condotto da Mimma Stornanti, a cura dell’Associazione culturale “Intervolumina” [Biblioteca dei Cappuccini di Pompei]. Alle 18, Visita guidata a Piazza Duomo a cura di Christian Mangano e Minitour su trenino turistico con partenza e arrivo a Piazza Duomo [soste a Cristo Re e zona Street Art] a cura di Discover Messina.

a cura di Christian Mangano e Minitour su trenino turistico con partenza e arrivo a Piazza Duomo [soste a Cristo Re e zona Street Art] a cura di Discover Messina. Alle 20, Amor de tango: milonga in Galleria, a cura dell’AssociazioneTangoQuerido [Galleria V. Emanuele].

Alle 20, Coreografia yoga a cura del Centro Tao Messina [Via I° Settembre].

a cura del Centro Tao Messina [Via I° Settembre]. Alle 21,30, Musica a cura del Conservatorio A. Corelli [Chiesa SS. Annunziata dei Catalani].

Dalle 21,30, Performances di arte in strada [Via I° Settembre].

Alle 22, Messaggi damore – perché ogni amore è unico e irripetibile: da un’idea di Daniele Gonciaruk con gli allievi della scuola sociale di teatro Officine Dagoruk [Via I° Settembre].

Alle 22,30, MEmorie, a cura dell’ associazione Le Ronde [Via I° Settembre].

Sabato 17 febbraio

Alle 9,30, Passeggiata naturalistica Badiazza – Colli San Rizzo con pranzo da don Minico [appuntamento V.le Boccetta] a cura di Cammina con Paolina.

con pranzo da don Minico [appuntamento V.le Boccetta] a cura di Cammina con Paolina. Alle 16,30, Scrivi di Me: gioco di scrittura creativa a cura di Daniela Orlando [Libreria Colapesce].

a cura di Daniela Orlando [Libreria Colapesce]. Alle 19, Note d’Improvvisazione: improvvisazioni musicali a cura di Gianluca Rando [Libreria Colapesce].

Domenica 18 febbraio

Alle 9, Passeggiata naturalistica Forte S.Jachiddu e Monte Ciccia a cura del CAI di Messina.

e Monte Ciccia a cura del CAI di Messina. Alle 20 Performance di danza di Oltredanza a.s.d. a.p.s. di Claudia Bertuccelli e Tilia Ruggeri e Performances teatrali [Galleria V.Emanuele].

Concorso di poesia

Gli organizzatori di Innamorati di Me hanno, inoltre, indetto un concorso di poesia che ha come tema sempre l’amore per Messina. Per partecipare, infatti, basta raccontare la propria”storia d’amore” con la città dello Stretto, con una foto o una poesia (anche in dialetto). Il materiale dovrà essere inviato alla mail innamoratidime2018@gmail.com, entro sabato 10 febbraio alle 10. Il contest è gratuito.

Immagini e poesie saranno poi pubblicate sulla pagina ufficiale della manifestazione Innamorati di ME e il contenuto che riceverà più like entro le ore 10 del 14 febbraio si aggiudicherà la vittoria.

