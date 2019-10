Impresa a colazione: arriva il nuovo format di Startup Messina

0 Condivisioni Facebook Twitter

Discutere di impresa con chi già fa impresa: è questo lo spirito del nuovo format di Startup Messina, “Impresa a colazione” che approderà nella città dello Stretto venerdì 18 ottobre. Un’occasione unica per dialogare faccia a faccia con i founder di medie e grandi imprese.

Perché fare impresa in Sicilia, quali sono i punti di forza che il territorio mette a disposizione e soprattutto quali i principali ostacoli e come affrontarli. Nessuno conosce il contesto imprenditoriale come chi ci lavora ogni giorno, nella convinzione che valga la pena investire a Messina.

L’appuntamento è una colazione di lavoro rivolta a tutti coloro che desiderano fare impresa o che si confrontano con le aziende nella propria attività professionale. Un momento di ispirazione per dialogare con i founder di medie e grandi imprese e comprendere con loro le strategie da mettere in campo per crescere.

La prima azienda ospite è Giardini d’Amore, brand messinese di liquori artigianali di alta fascia ispirati agli intensi colori e profumi del Mediterraneo che propone il proprio prodotto sul mercato locale, nazionale ed estero facendo leva sul valore del Made in Italy.

L’appuntamento è venerdì alle 08.30 presso il Bar Pasticceria Irrera. Per partecipare è necessario iscriversi a questo link.

