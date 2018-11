Il TEDx arriva a Messina. Sabato 24 novembre sarà TEDxCapoPeloro

45 Condivisioni Facebook Twitter

Il TEDx arriva per la prima volta a Messina. Ad organizzarlo è una crew di ragazzi dell’associazione Startup Messina che faranno approdare in riva allo Stretto il TEDxCapoPeloro. L’appuntamento è sabato 24 novembre, a partire dalle ore 14:00, presso l’Istituto Marino di Via Torre Bianca, Pad. 4, a Mortelle.

Upwelling – Energie, idee e nutrimenti in circolo. Questo il tema del TEDxCapoPeloro che prende spunto dal fenomeno dell’incontro tra correnti marine calde e fredde, che causa la risalita in superficie delle acque abissali e delle rare forme viventi che le abitano. L’Upwelling si verifica anche nello Stretto di Messina, dove si incontrano Mar Jonio e Mar Tirreno.

Prendendo ispirazione dall’immagine dell’incontro tra due o più elementi come punto di partenza per la nascita di qualcosa di nuovo, gli organizzatori del TEDxCapoPeloro hanno voluto focalizzare l’evento proprio sull’importanza di far emergere in superficie idee, progetti ed energie utili a rendere vivo il territorio.

Per renderlo possibile, all’evento saranno presenti cinque speaker. Tutti hanno un legame con Messina e la Sicilia e ognuno di loro interpreterà il concetto di Upwelling secondo la propria esperienza personale e professionale, con l’obiettivo comune di ispirare ed emozionare i partecipanti, facendo vedere loro il mondo da un altro punto di vista.

Per prendere parte al TEDxCapoPeloro basta acquistare il proprio biglietto sulla piattaforma Eventbrite. Per gli studenti è prevista la possibilità di acquistare i ticket ad un prezzo ridotto.

Il programma completo dell’evento e tutti gli aggiornamenti saranno pubblicati sul portale ufficiale del TEDxCapoPeloro.

Cos’è il TEDx?

TEDx nasce da TED (Technology, Entertainment, Design), un’organizzazione no-profit che ha come obiettivo la condivisione di “idee che meritano di essere diffuse”. Nel suo evento annuale, TED mette insieme i principali pensatori e innovatori del mondo che raccontano le loro idee e le loro esperienze in presentazioni di massimo 18 minuti. La Conferenza annuale di TED si tiene a Long Beach in California ma, proprio per poter condividere idee anche fuori dai confini americani, l’organizzazione ha lanciato un programma di eventi locali, chiamato TEDx (dove la “x” sta a indicare un evento organizzato in modo indipendente). L’obiettivo di un TEDx, quindi, è quello di dare a livello locale la possibilità di vivere un’esperienza simile a quella di una conferenza TED.

