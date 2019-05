Giornata del Naso Rosso: a piazza Cairoli i clown di Vip Messina

13 Condivisioni Facebook Twitter

In occasione della 15° Giornata del Naso Rosso, oggi i clown dell’onlus Viviamo in Positivo Messina (VIP Messina) invaderanno con il loro sorriso Piazza Cairoli per far divertire grandi e piccoli. Dalle 9:00 alle 20:00, nel cuore della città, si susseguiranno giochi e attività organizzate dai volontari dell’organizzazione no-profit.

Lo scopo principale dell’evento, che avrà luogo in tutta Italia, è quello di raccogliere fondi destinati ai progetti di Viviamo in Positivo: una federazione che collega e coordina 65 associazioni VIP sparse in tutto il territorio italiano con lo scopo di promuovere l’attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico. La sede messinese, VIP Messina, conta circa 4o operatori che ogni weekend fanno visita all’Ospedale di Papardo per portare un sorriso ai pazienti ricoverati.

Motto dell’organizzazione è trasmettere il pensiero positivo ed è proprio questo che cercheranno di fare nel corso della Giornata del Naso Rosso. Si tratta dell’unico giorno dell’anno in cui Viviamo in Positivo scende in piazza per chiedere il sostegno della comunità, di Messina. L’evento nasce nel 2005 come giornata nazionale di raccolta fondi e per sensibilizzare i cittadini sui importanti progetti portati avanti dalla onlus, come i progetti di Clownterapia e Circo Sociale che Vip Italia sta portando nei paesi in via di sviluppo.

