Una fotografia con le persone che ami. Oggi e domani la mostra-evento

Una fotografia per immortalare un momento. Il 6 e il 7 gennaio, in via Terranova 5, si terrà la mostra-evento “Ricordi? 5 Fotografi insieme per un momento unico!” organizzata dalla Scuola fotografica di Messina (Sfm) e ispirata all’omonima iniziativa del grande professionista Settimio Benedusi, svoltasi a Milano lo scorso dicembre.

Oggi e domani, dalle 11.00 alle 22.00, 5 professionisti della fotografia messinese, Pietro Cardile, Anna Venuto, Antonino Gitto, Paolo Galletta e Gianmarco Vetrano, si alterneranno dietro la macchina fotografica per immortalare gratuitamente un momento unico. Una volta scattate, le fotografie verranno appese alle pareti per creare una vera e propria mostra di ricordi.

Un viaggio indietro nel tempo, ai tempi in cui si andava dal fotografo per farsi scattare un ritratto di coppia o di famiglia da incorniciare e appendere alla parete o posizionare, in bella vista, sul tavolo del soggiorno. È questo lo spirito dell’iniziativa, ridare tangibilità ai ricordi, conservarli nel tempo attraverso il supporto offerto dalla carta. Un tentativo di invertire la tendenza alla fruizione veloce e spesso effimera che contraddistingue la contemporaneità digitale in cui viviamo.

L’invito è quindi a presentarsi in via Terranova, mettersi in posa e farsi scattare una foto con qualcuno che si ama: amici, fidanzati, membri della famiglia.

