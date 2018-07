Film e natura a Messina: tutti gli appuntamenti di Cinema in Orto

78 Condivisioni Facebook Twitter



Messina. Nuovo appuntamento con Cinema in Orto, l’iniziativa organizzata dall’Orto Botanico “Pietro Castelli” e il Cineforum Don Orione in collaborazione con l’Associazione Antonello da Messina. La sesta edizione dell’evento prevede quattro appuntamenti in cui potersi godere un film nella rilassante atmosfera dell’Orto.

Non sono film a caso quelli selezionati per le serate estive in programma, le pellicole scelte si collegano al nostro territorio. Tre dei film che verrano proiettati sono stati prodotti dalla casa di produzione messinese “Faro Film”, il quarto e ultimo film invece verrà dedicato all’attore messinese, Tano Cimarosa, in occasione del decimo anniversario della sua scomparsa.

Film in Programma

1. Lunedì 2 luglio alle ore 21.00: “Il Cappotto” del 1952.

Regia: Alberto Lattuada.

Interpreti: Renato Rascel, Yvonne Sanson.

2. Giovedì 5 luglio alle ore 21.00: “L’Amore in città” del 1953.

Regia: Carlo Lizzani, Michelangelo Antonioni, Dino Risi, Federico Fellini,

Francesco Maselli Alberto Lattuada; Supervisione di Cesare Zavattini.

3. Lunedì 9 luglio alle ore 21.00: “Il multino delle donne di pietra” del 1960.

Regia: Giorgio Ferroni.

4. Giovedì 12 luglio alle ore 21.00: “Lo chiamavano zecchinetta” del 2010.

Documentario di Nicola Palmeri.

A seguire “Il giorno della civetta” del 1968.

Regia: Damiano Damiani.

Interpreti: Franco Nero, Claudia Cardinale, Lee J. Cobb e Tano Cimarosa.

Per le quattro serate l’Orto Botanico sarà aperto dalle 20.00 alle 23.00 con ingresso gratuito.

