Continua Agosto in… Fiera a Messina. Da oggi apertura mattutina per i crocieristi

Tra artigianato, giochi e mostre, proseguono le giornate alla Fiera di Messina. Il programma dell’“Agosto in… Fiera a Messina”, inaugurato lo scorso 4 agosto, inizia a entrare nel vivo e a partire da oggi prenderanno il via le aperture mattutine dedicate all’accoglienza dei crocieristi.

I turisti che approderanno a Messina verranno accolti con un “cesto di benvenuto” contenente prodotti artigianali e gastronomici tipici della città dello Stretto selezionati da Anna Crastì Pidarello. È previsto, inoltre, uno spettacolo-laboratorio sui Pupi a cura della della famiglia Gargano.

Ma non finisce qui. Se questi primi dieci giorni sono stati dedicati prevalentemente alla classica area stand, ai giochi e alla mostra fotografica curata da Nino Principato, e visitabile fino al 30 agosto, dal 20 in poi verrà dato ampio spazio allo sport e, poi, alla musica e al teatro.

«Siamo consapevoli che sono molto lontani i tempi della Fiera Campionaria Internazionale – ha commentato l’organizzatore della manifestazione, Claudio Prestopino – ma abbiamo comunque voluto offrire alla città la possibilità di passeggiare, incontrarsi, trascorrere del tempo in allegria e in uno spazio che altrimenti sarebbe rimasto chiuso».

Certo, non tutti i commenti a quanto pare sono stati positivi. Ma a questi Prestopino ha risposto sottolineando l’importanza delle critiche costruttive e lanciando uno sguardo ai prossimi eventi: «Accogliamo le critiche costruttive in un’ottica sempre propositiva e fattiva – ha sottolineato. È questa la filosofia che caratterizza la nostra proposta. Adesso ci prepariamo al Ferragosto e siamo vicini al giro di boa del programma che abbiamo immaginato, quindi dopo gli stand e il parco giochi dal 20 agosto in poi spazio alle altre attività proposte».

Il Programma

4-18 agosto: “Agosto in…Fiera a Messina”, Stand, area giochi.

4-30 agosto: “C’era una volta” mostra fotografica sulla Fiera di Messina a cura dell’architetto Nino Principato

14 agosto: Aperture mattutine del quartiere fieristico per accoglienza crocieristi e divulgazione tradizioni artigianali e gastronomiche

Dal 20 al 30 agosto: “Sportinfiera – Festa dello Sport” – A cura del Coni delegazione di Messina

20 e 21 agosto: “Fieri di Essere” 3^ edizione

Dal 22 al 30 agosto “Agosto in…Musica” e “Agosto in…Teatro”

22 agosto – TANGO MOOD – Quartetto Atipico & Federico Pierro

23 agosto – Viva Modugno – Quintetto Atipico e Riccardo Pirrone

24 agosto – EbbaneSiS in “Serenvivity”

25 agosto – Enrico Lo Verso “Uno Nessuno Centomila”

26 agosto – Kamikaze – Lucio Dalla Tribute

27 agosto – Senza Rete – Omaggio a MINA – GLORIUS4

28 agosto – Aria di Faber – Orchestra Sinfonietta & Giancarlo Parisi

29 agosto – Dario De Luca “Va pensiero che io ancora ti copro le spalle”, compagnia Scena Verticale

30 agosto – ActorGym “7 minuti”

“Agosto in… Fiera a Messina” è promosso dalla società Fratellone s.r.l. e reso possibile grazie alla collaborazione tra pubblico e privati.

Si ricorda che fino a giorno 18 l’ingresso sarà gratuito. Sarà possibile accedere alla cittadella Fieristica dall’entrata di viale Giostra.

