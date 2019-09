Ferragosto a Messina. Alla Passeggiata a mare 5 giorni di spettacoli e degustazioni

367 Condivisioni Facebook Twitter

La Passeggiata a mare si veste a festa per il Ferragosto di Messina: dal 14 al 18 agosto il lungomare di viale della Libertà sarà teatro di una serie di eventi, spettacoli e degustazioni di prodotti locali. Il tutto all’insegna delle tradizioni della città dello Stretto.

Quest’anno l’agosto messinese si presenta ricco di appuntamenti per tutti i gusti. Oltre agli eventi già segnati nel cartellone presentato dal Comune a fine luglio (tra cui ricordiamo, per quel che riguarda la Passeggiata a mare, il Folk Festival, la serata dedicata a Renzo Arbore, i colatalavica “Cabaret” e “Ballando insieme sotto le stelle”), il lungomare sarà “invaso” da stand e bancarelle per la vendita e la degustazione di prodotti tipici locali, ma non solo, in occasione del “Festival del Ferragosto messinese”.

Stando al bando lanciato lo scorso 8 agosto da Palazzo Zanca, è previsto il posizionamento di 35 stand, di cui n. 28 di mq 15,00 (2,50×6,00) e n. 7 di mq 22,5 (2,50×9,00). Nello spiazzo della Passeggiata a mare ritratto nella planimetria verrà quindi organizzata una “manifestazione con preparazione, degustazione e vendita di prodotti tipici locali (dolciumi e frutta secca) e offerta di spettacoli al pubblico, incentrati nelle tradizioni messinesi”.

Il bando per l’ottenimento di una postazione da parte delle ditte interessate si chiuderà oggi alle 12.00, quindi per avere maggiori informazioni occorrerà attendere presumibilmente ancora qualche ora. Una manifestazione simile , in ogni caso, è stata già organizzata poco tempo fa, in concomitanza con la prima regata internazionale Messina-Siracusa-Malta: vale a dire il Beer Fest.

