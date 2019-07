Faroinfesta. Il 6 e 7 luglio a Faro Superiore arriva il Carnevale Estivo

143 Condivisioni Facebook Twitter

Schiuma party, street food, una discoteca all’aperto e tanto altro ancora. Il 6 e il 7 luglio a Faro Superiore arriva il Carnevale Estivo 2019. Due giorni all’insegna del divertimento per grandi e piccoli, in uno dei luoghi simbolo dell’estate a Messina. L’evento si inserisce nella rassegna Faroinfesta che prevede la realizzazione di numerosi eventi nell’incantevole borgo della zona nord che si svolgeranno durante tutto l’arco delle vacanze estive, con un gran finale domenica 23 agosto, in occasione dei festeggiamenti per la Madonna Assunta.

Dai gonfiabili alle animazioni, passando per l’immancabile angolo degustazioni – tra cui panelle, hamburger, salsiccia e porchetta, per finire con il carrettino dei gelati artigianali: il Carnevale Estivo 2019 promette di regalare due serate all’insegna della spensieratezza, con un mix perfetto di colori, sapori e musica.

Programma Carnevale Estivo 2019

Sabato 6 luglio – Domenica 7 luglio

ore 18.00 sfilata in maschera e carri allegorici per le vie del paese

ore 19.00 apertura del mercato artigianale e del parco giochi per tutte le età, con animazioni e gonfiabili

ore 20.00 schiuma party accompagnato dal Dj set di Tony J

ore 20.00 apertura stand Street Food

ore 21.00 torneo di “calcio balilla umano”

Il progetto Faroinfesta nasce grazie alle associazioni “Il Casale del Faro”, “Banda G. Verdi”, “FaroperFare”, “Comitato feste Madonna Assunta” e “Centro Educazione Ambientale”, “In cammino con Loredana” e “Agfa giovani” con lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio, salvaguardare la storia, la cultura e le tradizioni messinesi.

(290)