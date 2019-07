Faroinfesta. Musica, colori e divertimento al Carnevale Estivo 2019: e oggi si replica

0 Condivisioni Facebook Twitter

Maschere, colori, giochi e divertimento: è questo ciò che attende i visitatori in arrivo a Faro Superiore durante questo fine settimana. Gli abitanti del borgo hanno, infatti, organizzato il Carnevale Estivo, che ha avuto inizio ieri e si concluderà oggi, domenica 7 luglio.

L’evento, che si inserisce nella rassegna estiva FaroinFesta, si è rivelato, già durante la prima serata, un grande successo. Tanti i curiosi arrivati da ogni parte della città e anche dalla provincia per assistere alla manifestazione.

Due giorni dedicati interamente al divertimento di grandi e piccoli che, tutti in maschera, animano le vie del borgo messinese. Ma il Carnevale Estivo non vuol solo sfilate. La giornata di ieri, infatti, è stata caratterizzata da musica fino a tarda sera, giochi e un immancabile angolo degustazioni (con hamburger, salsiccia, gelato artigianale e tante specialità tipiche del nostro territorio): proprio la ricetta che non deve mancare mai nelle feste a Messina. Ed oggi il divertimento continua.

Per chi non potrà prendervi parte, niente paura: la rassegna FaroinFesta, in cui si inserisce il Carnevale Estivo, prevede l’organizzazione di numerosi eventi proprio a Faro Superiore, che si svolgeranno nell’arco di tutta l’estate 2019.

Il progetto Faroinfesta nasce grazie alle associazioni “Il Casale del Faro”, “Banda G. Verdi”, “FaroperFare”, “Comitato feste Madonna Assunta” e “Centro Educazione Ambientale”, “In cammino con Loredana” e “Agfa giovani” con lo scopo di valorizzare e promuovere il territorio, salvaguardare la storia, la cultura e le tradizioni messinesi.

Programma Carnevale Estivo 2019

Domenica 7 luglio

Si parte alle ore 18.00 – sfilata in maschera e carri allegorici per le vie del paese;

ore 19.00 – apertura del mercato artigianale e del parco giochi per tutte le età, con animazioni e gonfiabili;

ore 20.00 – schiuma party accompagnato dal Dj set di Tony J;

ore 20.00 – apertura stand Street Food;

ore 21.00 – torneo di “calcio balilla umano”.

