Idee e innovazione a Messina: stasera la presentazione ufficiale del TEDx Capo Peloro

Rinascita, idee, creatività, rivoluzione e innovazione: si parlerà di questo e di molto altro al TEDxCapoPeloro che verrà presentato oggi pomeriggio tra le 19.00 e le 20.00 al La Feltrinelli Point di Messina. La serata, ad ingresso gratuito, sarà un’occasione per avere qualche informazione aggiuntiva parlando direttamente con alcuni degli organizzatori e acquistare i biglietti a prezzo scontato.

L’evento organizzato da una crew di ragazzi dell’associazione Startup Messina, ha lo scopo di presentare e spiegare nel dettaglio cos’è il TEDx, che si svolgerà nella città dello Stretto per la prima volta sabato 24 novembre, presso l’Istituto Marino di Via Torre Bianca, Pad. 4, a Mortelle.

L’incontro di oggi pomeriggio rappresenta un’ottima occasione per tutti coloro che hanno ancora dei dubbi e vogliono delle delucidazioni su cosa prevede l’evento che animerà la spiaggia di Torre Faro tra una decina di giorni e che avrà come tema quello dell’Upwelling: “la risalita in superficie delle acque abissali e delle rare forme viventi che le abitano” causata dall’incontro dei venti e dei mari.

Questo fenomeno caratterizza lo Stretto di Messina, in cui si incrociano e si scontrano il Mar Jonio e il Mar Tirreno, e fa da spunto all’evento del prossimo 24 novembre, che vedrà la presenza di 5 speaker legati alla città e alla Sicilia e sarà incentrato sull’importanza di far emergere in superficie idee, progetti ed energie utili a rendere vivo il territorio.

Per saperne di più, nell’attesa che le famose TED talks approdino alla città dello Stretto, non resta che recarsi all’appuntamento di questa sera.

