Carnevale in Sicilia: ecco gli eventi da non perdere questo febbraio

(foto tratta dalla pagina Facebook, Carnevale di Acireale)

Siamo giunti a febbraio, il mese dei colori vibranti, delle maschere e dei coriandoli. Febbraio è quel periodo dell’anno in cui anche i grandi tornano bambini grazie alla magica atmosfera del Carnevale. In Sicilia si svolgeranno tanti eventi organizzati in occasione della festa più pazza dell’anno: qui vi proponiamo alcune delle manifestazioni che proprio non potete perdervi.

Ecco 5 eventi da non perdere questo mese

Famoso in tutta Italia e considerato uno dei migliori del Sud, il Carnevale di Acireale vi stupirà grazie ai suoi maestosi carri di cartapesta. Di origini antichissime, questo spettacolo prenderà vita tra le vie e le piazze storiche di Acireale – in provincia di Catania – dal 3 al 13 febbraio. L’ evento deve la sua unicità all’incredibile lavoro impiegato per realizzare ogni carro allegorico-grottesco: le opere sono studiate nei minimi dettagli e sono tra le poche al mondo ad includere impianti di luci, movimenti meccanici ed idraulici tanto complessi. Come ogni anno i carri saranno ispirati a temi di attualità che verranno raccontanti in chiave satirica.

(foto tratta dalla pagina Facebook, Carnevale di Acireale)

L’allegria continua nella località di Misterbianco – sempre nella provincia di Catania – dove dal 3 al 13 febbraio si svolgerà il Carnevale di Misterbianco. Questa manifestazione è un’esplosione di colori, musica, costumi, teatro e gastronomia che vi faranno sorridere, se non ridere, per tutto il tempo. A differenza del Carnevale di Acireale, i veri protagonisti di questo giocoso evento sono i costumi, che esprimono perfettamente lo spirito dell’artigianato locale. Con il tempo, infatti, a questo carnevale è stato riconosciuto il merito di avere i costumi più belli della Sicilia.

Ogni occasione è buona per recarsi nella bellissima provincia di Agrigento. Noi vi consigliamo di andarci dal 8 al 13 febbraio per assistere al Carnevale di Sciacca. Il paesino marittimo di Sciacca è noto per il suo incantevole centro storico, i paesaggi, la lavorazione di ceramica e il suo carnevale che, anno dopo anno, attira sempre più visitatori. Secondo alcuni studiosi, il Carnevale di Sciacca ha origini che risalgono addirittura all’epoca romana, per altri risale a tempi più recenti (fine 800). Origini a parte, questo è un carnevale da non perdersi per i suoi grandi carri di cartapesta e costumi che richiamano le tradizioni del posto.

(foto tratta dalla pagina Facebook, Carnevale di Sciacca)

Il Carnevale di Regalbulto, in provincia di Enna, non deve la sua fama ai carri o alle sue maschere tradizionali. La tradizione in questo caso è rappresentata dai balli tradizionali che avverranno nella piazza principale del paese di Regalbulto dall’ 8 al 13 febbraio. La manifestazione compie 137 anni questo mese e, come ogni anno, sarà caratterizzata da vivaci sfilate e balli. Le danze in maschera sono realizzate da 12 gruppi che traggono ispirazione da antiche celebrazioni per dare il benvenuto alla primavera.

Nella Sicilia sud-orientale, in provincia di Siracusa, troviamo Palazzolo Acreide: una piccola e affascinante cittadina che ospita quello che è considerato il carnevale più antico della Sicilia. Il comune siciliano, che dal 2002 è entrato a far parte del Patrimonio UNESCO, organizzerà il proprio carnevale dall’ 8 al 13 febbraio. I protagonisti della manifestazione saranno i grandi ed imponenti carri allegorici: curati nei minimi particolari, i carri raffigureranno personaggi del panorama politico attuale e saranno accompagnati da colorati gruppi mascherati.

