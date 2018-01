Natale a Messina. Ultimi giorni per visitare l’esposizione di presepi

0 Condivisioni Facebook Twitter

Natale a Messina. Si concluderà, domenica 7 alle 18, la XII Mostra di presepi che si è svolta nei chiostri dell’Arcivescovado, in via I Settembre. Durante la cerimonia conclusiva si sorteggerà un presepio e il presidente dell’Associazione Italiana Amici del Presepio di Messina, Luigi Genovese, consegnerà i riconoscimenti agli espositori.

L’evento è organizzato dall’Associazione in collaborazione con la Curia Arcivescovile e l’Ente Teatro ed è stata patrocinata della Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana e dal Comune.

La manifestazione è aperta a tutti fino a domenica, dalle 16,30 alle 20, con ingresso libero, ed è anche possibile concordare con gli organizzatori visite fuori orario per gruppi o scolaresche.

I presepi aperti sono caratterizzati da materiali e ambientazioni in vari stili: napoletano, siciliano o storico-palestinese. Tra le novità di quest’anno i presepi di carta, realizzati con figure ritagliate da fogli riprodotti a stampa. Nell’angolo dedicato al Presepe Napoletano si trovano produzioni dedicate all’antica tradizione partenopea. I diorami propongono un’unica veduta e sono caratterizzati da giochi di prospettiva e di luce. Il settore delle sculture ospita opere di grande pregio, con le quali ogni artista dà la propria interpretazione della Natività.

La postazione del workshop mostra dal vivo le tecniche utilizzate dai presepisti per realizzare le opere. Nel percorso della Mostra è esposto anche il presepe che sarà sorteggiato durante la cerimonia conclusiva e per tutta la durata dell’esposizione sarà possibile acquistare i biglietti per partecipare al sorteggio dell’opera.

(19)