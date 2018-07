Concerti al Tramonto: i grandi della musica italiana sbarcano a Salina

22 Condivisioni Facebook Twitter



Sono in arrivo nuovi appuntamenti musicali per l’estate 2018 grazie all’undicesima edizione di “Concerti al Tramonto” nella splenda isola di Salina. L’evento, promosso dall’Hotel Ravesi, prevede ben sei concerti in cui i grandi della musica italiana si esibiranno incorniciati dallo spettacolare panorama delle Eolie.

Il calendario dei concerti è stato svelato stamattina nel corso di una conferenza stampa dai proprietari del boutique hotel Giuseppe e Lorenzo Siracusano, insieme al cantante siciliano Tony Canto che, con la collaborazione di Syria, cura la direzione artistica dell’evento.

«Questo progetto nasce 11 anni fa grazie all’amicizia con Tony e con Syria – racconta Giuseppe Siracusano – e il nostro obiettivo è quello di lavorare insieme al fine di creare arte ed alimentare la cultura».

Come ogni anno la stagione dei concerti partirà il 10 agosto con Morgan. Si proseguirà il 13 con Arisa, il 16 con Nada, il 19 con Paolo Rossi, il 21 con Marianne Mirage e, infine, il 23 con Mario Venuti.

Un grande lavoro quello dei fratelli Siracusano che ogni anno mirano ad incrementare la qualità dell’evento. Nelle scorse edizioni di Concerti al Tramonto, oltre alle esibizioni del cantante messinese Tony Canto e della romana Syria, si sono esibiti sul palco dell’Hotel Ravesi anche Paola Turci, Simone Cristicchi, Alessandro Mannarino, Renzo Rubino, Syria, Tosca, Francesco Sarcina delle Vibrazioni, Mario Venuti, Mauro Ermanno Giovanardi, Lello Analfino e i Tinturia, Patrizia Laquidara, Pilar, Valerio Aprea, Paolo Vivaldi, Mario Incudine, Rocco Barbaro, Andrea Rivera e molti altri ancora.

(68)