Torna il Capo Peloro Fest: 30 e 31 agosto sarà il trionfo della sicilianità

Messina. Torna per il quarto anno il Capo Peloro Fest. L’appuntamento è per il 30 e 31 agosto a Torre Faro. Grazie all’impegno della Pro Loco Capo Peloro ogni edizione di questo evento supera la precedente lasciando i messinesi impazienti di tuffarsi nell’ondata di divertimento che giovedì e venerdì si infrangerà – simbolicamente – sotto il Pilone della Riserva Capo Peloro.

L’evento si sarebbe dovuto svolgere il 17 e il 18 agosto ma, come comunicato dagli organizzatori sulla pagina Facebook della Pro Loco, “per motivi legati ad una nuova circolare prefettizia, in ambito di eventi pubblici”, la manifestazione è stata posticipata.

Il tema di questa 4° edizione è “Dalla Terra al Mare” e l’obiettivo è quello di far riflettere i messinesi sugli avvenimenti attuali che stanno coinvolgendo la Sicilia e il Mediterraneo: «La tematica di quest’anno vuole rappresentare la contemporaneità – spiega il Presidente della Pro Loco Capo Peloro, Domenico Cutugno – nel momento in cui la nostra terra, più che mai, rappresenta la salvezza e il mare ne contorna il vero valore».

Di “Salvezza” parleranno anche il giornalista Marco Rizzo e l’illustratore messinese Lelio Bonnaccorso durante la presentazione del loro graphic novel che racconta l’esperienza dei due giovani siciliani a bordo della nave di soccorso Aquarius, di recente al centro dell’attenzione dei media e della politica nazionale.

Oltre a dare ampio spazio alla cultura, il Capo Peloro Fest sarà un perfetto mix di musica, stand gastronomici, artigianato, arte e, come sempre, qualche sorpresa. Un trionfo di tutto ciò che è siculo racchiuso in un unico evento, festeggiando la sicilianità in uno dei punti più suggestivi dell’isola.

La Pro Loco Capo Peloro infatti, è un associazione senza scopo di lucro che si pone l’obiettivo di proteggere e tutelare la Riserva ma anche di promuovere e valorizzare tutto ciò che la nostra terra ha da offrire.

L’ingresso al Festival è gratuito.

