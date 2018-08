Autore sotto le stelle: Catena Fiorello domani a Scaletta Zanclea

10 Condivisioni Facebook Twitter

Catena Fiorello arriva a Scaletta Zanclea. Domani, lunedì 20 agosto, alle ore 21.00 la scrittrice siciliana sarà ospite al castello Rufo Ruffo per l’evento “Autore sotto le stelle”. La neo vincitrice del prestigioso premio “Elsa Morante per il suo ultimo libro “Picciridda”, parlerà al pubblico dei libri “Dacci oggi il nostro pane quotidiano” e “L’amore a due passi” che racconta di un intenso amore in Salento. Il tutto si svolgerà nella suggestiva location del castello di Scaletta Superiore.

A presentare Catena Fiorello sarà presentata dall’Assessore alla Cultura del Comune di Scaletta Zanclea Annalisa Cordaro.

L’iniziativa è organizzata dall’amministrazione comunale di Scaletta Zanclea con la partecipazione della Pro Loco di Scaletta Zanclea, dell’associazione Asmudo e della Demea cultura.

Per chi vorrà partecipare alla serata è previsto un servizio navetta gratuito da Piazza Stazione di Scaletta Zanclea al Castello Rufo Ruffo.

(23)