Arte, spettacolo e cultura: ecco i prossimi eventi dell’estate messinese

Conclusa la passeggiata dei Giganti e passata la tradizionale Processione della Vara, gli eventi dell’agosto messinese programmati del Comune non si fermano. Continuano, infatti, gli spettacoli e le manifestazioni estive scelte dall’Amministrazione per intrattenere gli abitanti della città dello Stretto fino a metà settembre.

Gli appuntamenti in calendario, infatti, sono ancora tanti. Al di là delle attività previste dal programma di “Agosto in… Fiera a Messina”, tutta una serie di eventi coinvolgerà anche il resto della città con spettacoli e tributi musicali, gruppi folkloristici, danza, cinema sotto le stelle e tanto altro ancora. Evento conclusivo sarà la “Notte d’Arte” che coinvolgerà alcune delle principali vie e piazze cittadine.

Il Programma dal 20 agosto al 15 settembre

Lunedì 20 agosto

Ore 21.00: alla Fiera di Messina la rassegna di band locali organizzata da “Fieri di Essere”.

Martedì 21 agosto

Ore 21.00: a Torre Faro, l’esibizione della “Overdrive” band.

Ore 21.00: a piazza XX Settembre, il tributo a Pino Daniele “Nota Bene”.

Mercioledì 22 agosto

Ore 17.30: a Castel Gonzaga, Shaker Duo Live Music, l’esibizione del duo pianoforte e voce.

Ore 21.00: a Bordonaro, “Massimo Luca e gli Aedo”, tributo a Lucio Battisti

Ore 21.00 a Larderia Inferiore, l’esibizione del gruppo folk “Val di Nisi”,

Giovedì 23 agosto

Ore 21.00: a Bordonaro, la commedia brillante “Chi trova un amico trova…..un prestito”, a cura del gruppo teatrale I Malacumparsa.

Venerdì 24 agosto

Ore 21.00: a Bordonaro, commedia brillante “Gruppo Teatro Nuovo

Ore 21.00: a piazza Unione Europea (Municipio), “Agosto Baby”, organizzato dall’associazione Baby Planet.

Sabato 25 agosto

Ore 21.00: a piazza Casa Pia, “The Dubliners”, tributo agli U2,

Domenica 26 agosto

Ore 21.00: a piazza Santa Barbara, orchestra spettacolo “Atmosfera Blu”.

Ore 21.00: a piazza Unione Europea (Municipio), “Ti canto l’amore”, con la Compagnia Musica e Sposi del Maestro C. Pillitteri.

Lunedì 27 agosto

Ore 21.00: a piazza Unione Europea (Municipio), cinema sotto le stelle con “Il silenzio” di Salvatore Arimatea.

Ore 21.00: a Giampilieri Marina, gruppo folk “Mata e Grifone”.

Martedì 28 agosto

Ore 21.00: a Ganzirri Lorenzo Guarnera canta Celentano, accompagnato dalle coreografie di Elisabetta Saya.

Giovedì 30 agosto

Ore 21.00: a piazza San Vincenzo, “Antichi echi siciliani”.

Sabato 1 settembre

Ore 21.00: a piazza Unione Europea (Municipio), “The Joshua Tree” tributo agli U2.

Ore 21.00: alla scalinata della Caserma Zuccarello, “Moda e Musica sotto le Stelle”.

Da sabato 1 a sabato 8 settembre

L’Horcynus Orca ospiterà il festival “Movimenta”, dedicato principalmente alla danza.

Venerdì 2 settembre

Ore 21.00: al Chiostro dell’Arcivescovado, il concerto “Corno ed arpa”

Martedì 4 settembre

Ore 21.00: a piazza Duomo, l’“Art Music Festival”

Sabato 8 settembre

Ore 21.00: a piazza Unione Europea (Municipio), premio alla carriera “Messina Cinema 2018”

Domenica 9 settembre

Ore 21.00: a Ganzirri-Torre Faro, “10 km. Capo Peloro”

Ore 21.00: a piazza Duomo, il premio “Musa d’Argento”

Sabato 15 settembre

Ore 21.00: al Duomo, in Galleria, in via Laudamo e a piazza Unione Europea (Municipio), si svolgerà la “Notte d’Arte”.

