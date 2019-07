Arte, musica e cinema. Al via domani a Messina l’Horcynus LAB Festival

16 Condivisioni Facebook Twitter

Poesie, film, spettacoli teatrali, arte e cinema sono solo alcuni degli ingredienti che insieme daranno vita all’edizione 2019 del Horcynus LAB Festival. L’evento avrà inizio domenica 21 luglio e prevede 12 giorni colmi di cultura e innovazione, grazie all’organizzazione della Fondazione Horcynus Orca, con il sostegno della Fondazione di Comunità di Messina e della Rete europea di città e regioni per l’economia sociale (RIVES).

L’evento si inserisce nel programma dell’ Horcynus Festival 2019 che da oltre 15 anni propone ai messinesi una stagione piena di iniziative culturali pensate per stimolare la creatività ma anche per far riflettere sui temi del sociale, la salvaguardia del territorio, l’arte e l’economia. Ospite d’onore dei questa edizione è la Spagna: grazie alla collaborazione dell’Ambasciata di Spagna, i partecipanti avranno la possibilità di conoscere un po’ meglio la penisola iberica.

Il Programma dell’ Horcynus LAB Festival

Domenica 21 luglio:

ore 19:30 (Parco Horcynus Orca nel Cortile Complesso monumentale) – Sfrimma, le poesie di Enzo Mancuso (Edizioni Mesogea Culture Mediterranee, 2019), con Enzo E Lorenzo Mancuso, Massimo Barilla, Carlo Guarrera in collaborazione con Sabir Fest.

Giovedì 25 luglio:

ore 21:00 (al Parco Horcynus Orca nel Cortile Complesso monumentale) – Reading “Parole in batterie e levare” con Massimo Barilla – piano ed effetti Luigi Polimeni, Mana Chuma Teatro in collaborazione con la Rete Latitudini;

ore 21:45 (al Parco Horcynus Orca, Arena Giardino delle sabbie) – Basteiro, Bertolí in concerto e guest Giancarlo Eliodoro Parisi.

Biglietto d’ingresso per la serata al costo di €10.

Venerdì 26 luglio:

ore 21:00 (Parco Horcynus Orca, Arena Giardino delle sabbie )- Corti serie “A ciascuno il suo cinema” AAVV, Francia 2007;

ore 21:10 – Les distàncies / Las distancias di Elena Trapè, Spagna 2018 – 100 min a seguire incontro con la regista;

ore 23:10 – Corti serie “A ciascuno il suo cinema”AAVV, Francia 2007.

Biglietto d’ingresso per la serata al costo di €5.

Sabato 27 luglio:

ore 21:00 (Parco Horcynus Orca, Arena Giardino delle sabbie) – La noche que mi madre mató a mi padre di Inés Paris Spagna 2017 – 95 min;

ore 22:30 – Incontro con Mario Tronco a seguire "Il Flauto magico di Piazza Vittorio" di Mario Tronco, Gianfranco Cabiddu, Italia, Francia, 2018 – 83 min

in collaborazione con Rete Latitudini.

Biglietto d’ingresso per la serata al costo di €5

Domenica 28 luglio:

ore 21:00 (Parco Horcynus Orca, Arena Giardino delle sabbie) – Muchos Hijos, un Mono y un Castillo di Gustavo Salmerón, Spagna 2018 – 90 min, a seguire incontro con il regista;

ore 22:45 – Primula Rossa il Film di Franco Jannuzzi, Italia in memoria di Ezio Rossi.

Biglietto d’ingresso per la serata al costo di €5.

Lunedì 29 luglio:

ore 21:00 (Parco Horcynus Orca, Arena Giardino delle sabbie) – Corti serie “A ciascuno il suo cinema” AAVV, Francia 2007;

ore 21:10 – A Cambio de Nada di Daniel Guzman, Spagna 2016 – 93 min;

ore 22:50 – Corti serie “A ciascuno il suo cinema” AAVV, Francia 2007.

Biglietto d’ingresso per la serata al costo di €5.

Martedì 30 luglio:

ore 21:00 (Parco Horcynus Orca, Arena Giardino delle sabbie) – Corti serie “A ciascuno il suo cinema”AAVV, Francia 2007;

ore 21:10 – Carmen Y Lola – Italia di Arantxa Echevarría, Spagna 2018 – 103 min;

ore 23:00 – Corti serie “A ciascuno il suo cinema” AAVV, Francia 2007.

Biglietto d’ingresso per la serata al costo di €5.

Mercoledì 31 luglio:

ore 21:00 – (Parco Horcynus Orca, Arena Giardino delle sabbie) – Corti serie “A ciascuno il suo cinema” AAVV, Francia 2007;

ore 21:10 – El Olivo di Iciar Bollain, YULI, Spagna 2018 – 93 min;

ore 22:50 – Corti serie “A ciascuno il suo cinema” AAVV, Francia 2007.

Biglietto d’ingresso per la serata al costo di €5.

Giovedì 1 agosto:

ore 21:00 (Parco Horcynus Orca, Arena Giardino delle sabbie) – Concerto acustico di musica contemporanea e immagini (musiche di Luigi Polimeni e videomapping di Rosario Di Benedetto), Musica Nomade – produzione originale;

ore 22:45 – Sofia di Meryem Benm’Barek, Francia, Qatar, Belgio, 2018 – 85 min.

Biglietto d’ingresso per la serata al costo di €10.

Venerdì 2 agosto:

ore 21:00 (Parco Horcynus Orca, Arena Giardino delle sabbie) – Styx Film di Wolfgang Fischer, Germania, Austria, 2018 – 94 min e a seguire incontro con il distributore italiano Paolo Minuto;

ore 22:45 – Corpi di Malgorzata Szumowska, Polonia, 2015 – 90 min.

Biglietto d’ingresso per la serata al costo di €5.

Sabato 3 agosto:

ore 19:30 (Lido Horcynus Orca) – “Santa Samantha Vs” di Rosario Palazzolo (Glifo Edizioni) presentazione a cura di Filippa Ilardo, Rosario Palazzolo, Sabrina Petyx;

ore 21:15 (Parco Horcynus Orca, Cortile Complesso monumentale) – “F-Aìda”, reading teatrale con Salvatore Arena e Massimo Barilla

musiche originali dal vivo di Luigi Polimeni, Mana Chuma Teatro in collaborazione con Rete Latitudini;

ore 22:15 (Parco Horcynus Orca, Arena Giardino delle sabbie) – Dall'Altra ParteALL'ALTRA PARTE di Zrinko Ogresta, Croazia, Serbia, 2016 – 80 min.

Biglietto d’ingresso per la serata al costo di €10.

Domenica 4 agosto:

Progetto Speciale “Santa Samantha vs. Sciagura in tre mosse” di Rosario Palazzolo – Produzione Teatro Biondo Palermo.

ore 19:30 (Parco Horcynus Orca, Sala Consolo) – Lo Zompo di e con Rosario Palazzolo;

ore 21:00 (Parco Horcynus Orca, Cortile Complesso monumentale) – Mari/Age di Rosario Palazzolo con Delia Calò, Viviana Lombardo, Sabrina Petyx, Alessio Barone, Chiara Italiano. Scene di Luca Mannino;

Ore 22:30 (Parco Horcynus Orca, Arena Giardino delle sabbie) – La Veglia di Rosario Palazzolo con Filippo Luna.

Biglietto per assistere a tutta la trilogia al costo di €20 (posti limitati) e il biglietto per assistere solo a “La Veglia” al costo di €10.

Il Horcynus LAB Festival si svolgerà in varie area del Parco Horcynus Orca a Torre Faro e – oltre al ricco calendario di eventi vi arricchirà di spunti artistici dal gusto internazionale – per tutta la durata del festival si svolgeranno diverse attività per intrattenere i più piccoli.

