Analogie: in città la mostra d’arte di 17 artisti messinesi

Analogie è il titolo della mostra d’arte che verrà inaugurata venerdì 4 gennaio alle ore 18.00, e che sarà possibile ammirare fino al 12 gennaio dalle 17.30 alle 20.00 presso la Galleria Arte Cavour di Messina. La manifestazione ruota attorno alle opere di 17 artisti messinesi che attraverso le loro opere danno la propria interpretazione artistica delle fotografie di Davide Lupica.

L’idea su cui è basata la mostra è la valorizzazione di tutte le forme di arti visive e per questo ogni artista ha dovuto interpretare una delle foto di Lupica in forma di disegno, scultura, opera materica o altri tipi di rappresentazione tipica dell’artista specifico. Davide Lupica ha coinvolto tra gli artisti più conosciuti e blasonati dell’area metropolitana dello Stretto, protagonisti da anni della “scena” artistica messinese. In mostra saranno presenti sia le foto di Lupica che le opere degli artisti ispirate dalle foto e un catalogo contenente tutti i lavori in mostra.

Gli artisti in mostra sono: Nino Bruneo, Antonello Bonanno Conti, Mamy Costa, Giovanni Fiamingo, Maurizio Gemelli, Giacomo Lattene, Giuseppe Pitaccio, Puccio, Stello Quartarone, Maria Rando, Silvia Ripoll, Rosa Rigano, Domenico Santangelo, Mimma Scimone, Demetrio Scopelliti, Aurelio Valentini e Salvatore Vasi.

