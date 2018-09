Studiare a Messina: 4 biblioteche per sopravvivere agli esami di settembre

43 Condivisioni Facebook Twitter

Settembre è arrivato. Questo, per migliaia di studenti, significa una cosa sola: esami. Ma ritrovare la concentrazione non è facile. Nonostante il tempo incerto della seconda metà di agosto sembri il segno inequivocabile che l’estate è finita, c’è chi ancora non si arrende e, con il ritorno delle belle giornate, abituarsi a una routine fatta di libri di testo, evidenziatori e grattacapi.

Per aiutare i tanti studenti messinesi – ma anche fuori sede – nella ricerca della calma e della tranquillità necessarie per il ritorno allo studio, abbiamo selezionato 4 biblioteche messinesi, spostandoci da Nord a Sud, dalla spiaggia – per i nostalgici – alla città. Alcune sono più conosciute, altre meno, ma dotate di diversi comfort e, soprattutto, di silenzio.

Emeroteca di S. Agata

Situata a due passi dal mare, l’emeroteca di S. Agata fa parte della Biblioteca Regionale Universitaria. Istituita nel 1738 per volontà del giurista Giacomo Longo, da cui prende nome, ha la sua sede principale in via I settembre. All’interno dell’emeroteca è possibile consultare periodici provenienti da tutta la Sicilia. Dal 1761, infatti, alla biblioteca, vengono inviate copie di tutte le pubblicazioni periodiche edite nella regione. L’emeroteca offre, inoltre, una sala lettura in cui studenti e professionisti possono studiare e lavorare in tutta tranquillità.

Informazioni utili

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30

Il mercoledì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e, nel pomeriggio, dalle 15.30 alle 18.00.



Dove si trova? Via Consolare Pompea n.1461.

Aria condizionata? Non nella sala lettura.

Biblioteca del Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne (DICAM)

Distribuita su sei piani, con oltre 800.000 volumi e 2.000 periodici, quella del DICAM è una delle biblioteche più ricche del Mezzogiorno. Le postazioni studio sono numerose, ampie e ben illuminate, i volumi sono organizzati a scaffalatura aperta e per aree tematiche. All’interno dei locali è disponibile la rete wi-fi di ateneo e, da circa due anni, è possibile usufruire del servizio di prestito.

Informazioni utili

Orari di apertura

Dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 17.00.

Il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.

Dove si trova? Sul viale Annunziata, è raggiungibile tramite navetta dal capolinea Nord del tram.

Aria condizionata? Sì.

Biblioteca Comunale Tommaso Cannizzaro (Palacultura)

Nata nel 1917 grazie a un atto di donazione da parte del poeta messinese Tommaso Cannizzaro, la biblioteca comunale ha subito diversi spostamenti, fino ad approdare alla sua sede attuale, il Palazzo della Cultura Antonello, sul viale Boccetta. La biblioteca, disposta su due piani, ospita a oggi oltre 53.000 volumi, compresi carteggi, epistolari e riviste letterarie nazionali e internazionali risalenti all’800 e al ‘900. Potrebbe rivelarsi un ottimo punto di ritrovo per gli studenti impegnati nelle (interminabili) sessioni d’esame grazie alla posizione strategica, all’ampiezza dei locali e alla numerosità delle postazioni offerte dalla sala lettura.

Informazioni utili

Orari di apertura

Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Dal martedì al giovedì anche nel pomeriggio, dalle 15.00 alle 16.45.

All’interno è possibile usufruire di una rete wi-fi gratuita.

Dove si trova? Sul viale Boccetta.

Aria condizionata? Sì.

Sala lettura del dipartimento di Scienze Giuridiche (ex giurisprudenza)

Tra i poli bibliotecari di ateneo presenti in centro città segnaliamo quello di giurisprudenza, in particolare per la sua famosa sala lettura. Non avrà certo la quantità di posti disponibili di una biblioteca, ma l’ambiente è più che favorevole allo studio.

Per chi ha bisogno di fare vere e proprie maratone pre-esame, tra l’altro, è aperta tutti i giorni, compresa la domenica, e fa orario continuato dalla mattina fino alle 22.

Unico svantaggio: i posti disponibili non sono tantissimi, quindi conviene recarsi sul posto la mattina presto o subito dopo pranzo.

Informazioni utili

Orari di apertura

Dal lunedì alla domenica orario continuato dalle ore 8.30 alle ore 22.00.

All’interno è possibile usufruire della rete wi-fi di Ateneo.

Dove si trova? Piazza Pugliatti.

Aria condizionata? Sì.

