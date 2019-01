Parole ed emozioni: Messina raccontata in 4 canzoni dei big della musica

55 Condivisioni Facebook Twitter

Bella ma spesso trascurata, romantica ma a volte maltrattata. Messina è così: chi la vede per la prima volta spesso se ne innamora con un solo sguardo ma chi ci vive rischia, col tempo, di non apprezzare quanto di buono ha da offrire. Direste mai che proprio Messina è stata scelta da artisti che hanno fatto la storia della musica italiana come ispirazione per le loro canzoni?

Sarà per la magia dello Stretto che pone un velo di romanticismo sulla nostra Messina o per i suoi contrasti che la rendono bella e incompresa, ma la nostra città è tanto amata dai cantautori da essere la terza città del meridione più citata nelle canzoni.

Ne abbiamo selezionate alcune per voi.

