Messina. Nuova vita per il Palacultura: l’assessorato collettivo incontra la cittadinanza

Messina. Si terrà domani, venerdì 2 febbraio alle 17.30, un’assemblea pubblica indetta dall’assessore alla Cultura Federico Alagna, per discutere dei progetti avviati dall’assessorato collettivo “Antonello” e della fruizione degli spazi del Palacultura “Antonello”.

La struttura di viale Boccetta da anni rappresenta ormai nella città dello Stretto un nodo centrale, nonché un luogo di incontro fondamentale per il mondo e per gli amanti dell’arte, della musica e della cultura in generale.

Nella giornata di domani l’edificio aprirà le porte a tutti gli interessati, dagli operatori del settore ai semplici cittadini, per un incontro durante il quale l’assessorato collettivo alla Cultura farà il punto della situazione sul lavoro svolto a partire dal momento della sua istituzione. Oggetto di discussione saranno i progetti portati a termine, come il Teatro in Strada e le varie assemblee con le pro loco, quelli avviati e attualmente in corso, e le prospettive future, da qui alla scadenza del mandato. Si discuterà, inoltre, dell’utilizzo e della fruizione degli spazi del Palacultura di Messina.

L’incontro, a cui è invitata a partecipare tutta la cittadinanza e, in particolare, gli appartenenti al panorama culturale messinese, si svolgerà nella saletta del Palacultura Antonello e sarà presieduto, oltre che dall’assessore alla Cultura Federico Alagna, dai “facilitatori” dell’assessorato collettivo “Antonello”: Alessandra Minniti, Giovanni Renzo, Pier Paolo Zampieri, Mariateresa Zagone e Alessandra Mammoliti.

