Messina. Il festival Le vie dei Tesori cerca volontari

Le vie dei Tesori torna il prossimo settembre e, nell’attesa, cerca volontari a Messina e in tutta la Sicilia. Il festival che lo scorso anno ha consentito a tanti, curiosi e appassionati, di accedere al patrimonio culturale dell’Isola a pochi euro e scoprire, appunto, tesori nascosti, inizia i preparativi per l’edizione 2018.

Dopo il successo del 2017 a Messina, Palermo, Agrigento, Caltanissetta e Siracusa, Le vie dei Tesori, quest’anno, approda anche a Trapani, Ragusa, Modica, Scicli e Catania. Ogni fine settimana di settembre – 14-15 e 16, 21-22 e 23, 28-29 e 30 – sarà possibile visitare le meraviglie del territorio, dalle più conosciute a quelle “nascoste” a un prezzo irrisorio, seguendo la guida di un gruppo di volontari. Solo a Palermo, la manifestazione si estenderà anche a tutto il mese di ottobre e al primo weekend di novembre.

Per presentare domanda e partecipare al festival come volontario non occorre alcun titolo specifico, la candidatura è aperta a tutti, studenti universitari, specialisti o semplici appassionati di storia dell’arte o architettura. Chiunque sia interessato potrà inviare la propria domanda inviando una e-mail all’indirizzo segreteria@leviedeitesori.it entro il 31 luglio 2018.

Gli studenti universitari avranno la possibilità di far riconoscere l’attività come tirocinio formativo, compatibilmente con il piano di studi.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale dell’iniziativa.

