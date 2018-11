Messina. Al via la campagna abbonamenti del Teatro Vittorio Emanuele

1 Condivisioni Facebook Twitter

Si torna in scena. Apre ufficialmente la campagna abbonamenti alle stagioni di Prosa e Musica 2018/2019 del Teatro Vittorio Emanuele. I vecchi abbonati potranno recarsi ai botteghini già da domani, mercoledì 21 novembre, mentre i nuovi dovranno aspettare il prossimo 2 dicembre.

È prevista anche quest’anno una riduzione del 15% per gli under 26 e gli over 65. Per accedere a questa agevolazione sarà necessario presentare il proprio documento di identità.

Una volta terminata la campagna abbonamenti, a partire dal 4 gennaio per la Prosa e dal 12 gennaio per la Musica, sarà possibile acquistare anche i biglietti singoli. Fa eccezione la rappresentazione “Pensaci, Giacomino” la cui vendita avrà inizio il giorno del debutto, venerdì 14 dicembre 2018.

Chi è in possesso della tessera della precedente stagione potrà rinnovare l’abbonamento e mantenere la poltrona occupata l’anno scorso presentando la vecchia tessera al botteghino del Teatro entro il 30 novembre.

Da domenica 2 dicembre sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti: per la Prosa la vendita proseguirà sino a mercoledì 12 dicembre 2018, mentre per la Musica sino a giovedì 10 gennaio 2019.

La biglietteria del Teatro Vittorio Emanuele sarà aperta tutti i giorni, escluso il lunedì, nei seguenti orari:

dal martedì alla domenica, la mattina, dalle ore 9.00 alle ore 13.00;

dal martedì alla domenica, il pomeriggio, dalle ore 16:00 alle ore 18.40.

