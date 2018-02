mariaFausta a Messina per presentare il suo nuovo album “Look Over”

1 Condivisioni Facebook Twitter

La giovane artista messinese, Maria Fausta Rizzo, nota come mariaFausta, presenterà il suo nuovo album “Million Faces” sabato 3 febbraio alle 18.00 alla libreria “La Feltrinelli Point” di Messina. L’uscita del disco è stata anticipata dal singolo “Look Over” con un video girato tra Sicilia e Calabria.

Violinista, cantante, direttrice d’orchestra e compositrice, mariaFausta è un‘artista poliedrica che mischia nel suo repertorio generi e sonorità diverse. Il nuovo brano, “Look Over”, ha fatto il suo debutto in radio da pochi giorni e rappresenta una dichiarazione d’amore nei confronti della bellezza: «Viviamo in un mondo fatto di falsi miti e leggende – racconta mariaFausta – Ho strappato tutti i poster dal muro e così è nata Look Over. La semplicità di far parte di qualcosa di più grande, di già perfetto, la consapevolezza di tutto ciò che arriva dal contatto con la natura mi porta a superare le mie paure. Voglio, appunto, guardare oltre me stessa»

Il video, girato tra Calabria e Sicilia, passando per le Isole Eolie, è stato diretto da Peppe Irrera e Steve Flamini e ritrae la bellezza dei luoghi, dalle cascate di Molochio in Calabria, alle piscine di Venere a Milazzo, all’isola di Vulcano. Alcune riprese sono state fatte all’interno dei Sonoria Studio di Scordìa.

L’album “Million Faces”

“Million Faces” rappresenta il debutto dell’artista come solista e riflette la volontà di rivolgersi a un pubblico più vasto, pur restando fedele al proprio stile e alle sonorità che hanno contraddistinto la sua produzione sin dagli inizi. Traspare anche qui, quindi, l’amore per l’orchestra, dalle sonorità più classiche a quelle più moderne, l’amore per il rock, l’elettronica, il progressive, il blues, il jazz e la musica pop.

Al disco hanno collaborato anche musicisti di fama internazionale, tra cui: il violinista classico italiano Franco Mezzena, l’armonicista jazz francese Olivier Ker Ourio e il bassista di flamenco francese Didier Del Aguila.

L’album“Million Faces” è stato presentato in anteprima al Théâtre de Nesle di Parigi nel corso di un’esibizione con l’accompagnamento di Matthieu Chazarenc alla batteria, Kevin Reveyrand al basso e la partecipazione del violinista francese Didier Lockwood. Il disco è stato scritto, prodotto e arrangiato interamente da mariaFausta e ha già riscosso notevoli consensi all’estero, soprattutto in Francia.

Il principale teatro delle esibizioni di mariaFausta è la Francia, ma febbraio sarà il mese delle presentazioni in Sicilia, che daranno il via al tour italiano. Dopo Messina, infatti, il 10 febbraio l’artista sarà al Mondadori Book & Store di Catania.

