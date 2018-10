Una domenica al museo con la famiglia: il MuMe aderisce alla Giornata F@Mu

25 Condivisioni Facebook Twitter

Domenica 14 ottobre il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina (MuMe) riserverà una visita speciale pensata appositamente per i più piccini nell’ambito della Giornata F@Mu, la Giornata Nazionale delle famiglie al Museo, promossa dal MIBACT (Ministero per i Beni e le Attività Culturali e del Turismo).

L’iniziativa, finalizzata ad avvicinare i più giovani al mondo dell’arte e della cultura in generale, si svolgerà presso le sale del polo museale dell’Annunziata, diretto da Caterina Di Giacomo, tra le 10.00 e le 12.30 di questa domenica e sarà dedicata al tema “Piccolo ma prezioso”. L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito per bambini e ragazzi fino ai 18 anni.

In questa occasione, i partecipanti alla visita guidata avranno la possibilità di ammirare e conoscere opere “piccole ma preziose” come: «La tavoletta bifacciale di Antonello da Messina, appena rientrata dalla mostra di Castello Ursino a Catania – si legge nella nota inviata dal Museo per presentare l’evento – il reliquiario in legno dorato di scuola calamecchiana, che documenta il culto leggendario di Santa Margherita di Antiochia, esposto per la prima volta, le due Corone (sec. XVII) di argento dorato e gioielli antichi incastonati, che un tempo impreziosivano il mosaico della Madonna della Ciambretta e infine lo Stipo in ebano, palissandro e avorio, dai cassettini del quale saranno svelati inediti minuscoli, manufatti».

Una volta terminata la giornata, i bambini presenti alla visita saranno invitati a realizzare un disegno ispirato ai capolavori appena visti, per poi partecipare a un concorso a premi nazionale organizzato dal F@Mu.

Le famiglie interessate dovranno prenotarsi con anticipo chiamando il numero 090361292/93 oppure inviando una e-mail a uno dei seguenti indirizzi: urpmuseome@regione.sicilia.it; polomuseale.me@regione.sicilia.it.

La Giornata F@Mu del Museo Regionale Interdisciplinare di Messina è curata dai funzionari della struttura Elena Ascenti, Giovanna Famà, Agostino Giuliano, Giusy Larinà, Alessandra Migliorato e Donatella Spagnolo.

