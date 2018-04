Arte, cultura e gastronomia: al via la Primavera Culturale della Messina tirrenica

0 Condivisioni Facebook Twitter

Oggi comincia la Primavera Culturale: un viaggio nella storia, nella tradizione, nell’arte e nella cultura della zona Tirrenica di Messina, fatto di incontri, mostre, visite guidate e momenti dedicati al teatro, al cinema e alla musica. L’iniziativa prevede circa 80 appuntamenti tra il 21 e il 29 aprile 2018.

Obiettivo della manifestazione è quello di promuovere il territorio, valorizzarne la cultura, espressa in tutte le sue forme, e raccontare le tradizioni e le leggende che ne hanno segnato la storia a chi lo abita quotidianamente, magari in maniera distratta. Per questo motivo, la partecipazione agli eventi in programma sarà gratuita.

La Primavera Culturale 2018 coinvolgerà diversi comuni dell’area tirrenica messinese, vale a dire: Spadafora, Saponara, Venetico, Monforte San Giorgio e Villafranca Tirrena. Il calendario degli eventi, molto fitto, si aprirà oggi alle ore 17.00 nell’aula consiliare di Villafranca. A seguire, un concerto e un buffet di dolci artigianali locali.

Nei giorni successivi si terranno workshop dedicati a grandi e bambini, seminari enogastronomici, spettacoli musicali e teatrali, conferenze su temi e personaggi che hanno fatto la storia della Sicilia e, in particolare della provincia di Messina. Ampio spazio sarà dato, infine, alla sostenibilità ambientale. Nei vari comuni interessati, infatti, avrà luogo lo “Zero Tour”, che prevede l’esposizione di veicoli elettrici.

L’iniziativa è stata voluta dall’Amministrazione Comunale di Villafranca Tirrena con in testa il Sindaco Matteo De Marco e l’Assessore alle Politiche Sociali, Giovanili e Culturali Nino Costa. Tra i partner figurano, inoltre, l’Antico Frantoio di Serro, il Museo Cultura e Musica Popolare dei Peloritani di Gesso, UNPLI e le Pro Loco di territorio ad esso aderenti, nonché le Associazioni Poseidon, ViviSerro e Segnali di Fumo.

Il calendario completo degli eventi in programma è consultabile e scaricabile in formato PDF sul sito dell’iniziativa Primavera Culturale 2018.

