Traffico di droga tra Messina e il Sud America: i dettagli dell’operazione café blanco

La Guardia di Finanza di Messina ha scoperto e posto sotto custodia cautelare 11 membri di un’organizzazione che gestiva un traffico internazionale di droga, in particolare di cocaina, tra il Sud America e la Sicilia.

Le odierne investigazioni, condotte dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Messina, sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia di Messina, traggono origine dagli approfondimenti avviati nell'agosto 2017, a seguito del sequestro di circa un chilogrammo di cocaina spedito all'interno di un pacco proveniente dalla Colombia e occultata sotto la forma di chicchi di caffè, da qui il nome dell'operazione.

Le odierne investigazioni, condotte dagli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico Finanziaria di Messina, sotto la direzione della Procura Distrettuale Antimafia di Messina, traggono origine dagli approfondimenti avviati nell’agosto 2017, a seguito del sequestro di circa un chilogrammo di cocaina spedito all’interno di un pacco proveniente dalla Colombia e occultata sotto la forma di chicchi di caffè, da qui il nome dell’operazione.

Più in particolare, a seguito del rinvenimento dello stupefacente presso l’aeroporto di Ciampino (Roma), venivano avviate mirate attività di polizia giudiziaria, tese ad individuare i reali destinatari dell’ingente quantitativo di narcotico, così accertando come l’illecita operazione repressa non avesse carattere di episodicità, bensì si inserisse in un più ampio e strutturato quadro delinquenziale, operativo nella Sicilia orientale e con ramificazioni anche in Germania, Olanda e Malta, oltre che in Sud America.

Nel dettaglio, emergeva come il quantitativo di “caffè”, spedito dal cittadino colombiano RAMIREZ DELA ROSA Carlos Manuel cl. 84, coadiuvato in Italia dalla compagna cubana SANCHEZ HE CHEVARRI A Magalys cl. 86, avrebbe

dovuto essere ritirato, a Messina, dalla coppia DI BELLA Antonino cl. 79 e BONSIGNORE Tindara cl. 87, per conto del noto narcotrafficante catanese ZAPPALÀ Salvatore Alfio cl. 77, dimorante a Sant’Alfio (CT), contiguo al clan mafioso Laudani di Catania, per il tramite del suo factotum SANGRICOLI Carmelo Antonio cl. 77.

La droga, una volta estratta dall’ingegnoso metodo di occultamento, avrebbe soddisfatto le richieste del lucroso mercato della movida messinese, catanese e siracusana. In tale contesto, nei confronti del SANGRICOLI venivano sottoposti a sequestro, altresì, circa Kg. 1 di ecstasy, sotto forma di cristalli, a riprova della circostanza come il gruppo investigato fosse attivo nello smercio delle droghe nei locali da ballo. A tal riguardo, si accertava come lo ZAPPALÀ potesse contare:

da un lato, su un collaudato schema illecito che vedeva INTERLANDO Pasquale cl. 71, incaricato della logistica e custodia dello stupefacente, e MARIUTTI Luigi cl. 70, deputato ad occuparsi del pagamento dell’illecita sostanza a mezzo trasferimenti attraverso money transfer;

dall'altro, sull'ausilio di un nutrito gruppo di spacciatori al dettaglio, tra cui gli odierni arrestati SETTIPANI Angela Desiree cl. 91, SPINALI Antonino cl. 94 e Dl GRANDE Federica cl. 93

L’organizzatore colombiano RAMIREZ DELA ROSA Carlos Manuel non è nuovo alle cronache giudiziarie nazionali, per essere già emerso in una complessa indagine sviluppata dalla Guardia di Finanza di Milano e che aveva portato al sequestro dell’ingente quantitativo di 12 Kg. di cocaina, di cui Kg. 3 detenuti presso l’abitazione dell’allora nota compagna di origini dominicane Marysthel POLANCO.

Secondo ipotesi investigativa, proprio la detenzione presso la casa circondariale di Caltanissetta del RAMIREZ, unitamente allo ZAPPALÀ Salvatore Alfio e al DI BELLA Antonino, costituiva il momento di incontro tra le rispettive organizzazioni criminali, sudamericana e siciliana. Le attività sono in corso di esecuzione a Messina, Catania, Siracusa, Ragusa, Caltanissetta, Varese ed in Spagna, con la collaborazione della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga e delle competenti autorità di polizia spagnole.

Nel corso delle perquisizioni eseguite stamattina, a conferma dell’attuale operatività dell’associazione per delinquere individuata, sono stati rinvenuti gr.170 di ketamina e n. 835 pasticche di ecstasy con marchio “rolex”, sottoposti a

sequestro presso l’abitazione di ZAPPALA’ Salvatore Alfio.

Con l’operazione odierna, il Tribunale, la Direzione Distrettuale Antimafia e la Guardia di Finanza di Messina, oltre ad assicurare alla giustizia soggetti dediti alle attività di narcotraffico, hanno recuperato un ampio spazio di legalità, restituendolo alla collettività onesta.

Fonte: Guardia di Finanza – Comando Provinciale Messina

