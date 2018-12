Tenta furto in appartamento nonostante la presenza dei proprietari. Arrestato ladro seriale

19 Condivisioni Facebook Twitter

Ha provato a scassinare la porta di ingresso di un appartamento nonostante la presenza dei proprietari in casa. E’ successo a Messina, nella notte tra sabato e domenica, nei pressi del viale San Martino.

A finire in manette un cittadino di nazionalità georgiana, 35 anni, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio commessi in concorso con altri connazionali in varie città italiane. Espulso nel 2016 e noto alle forze di Polizia anche con altre identità utilizzate dal malvivente all’occorrenza, Irakli Gabunia è stato condannato più volte per il reato di furto in abitazione.

L’uomo è stato notato dalla Polizia intorno alle 4 del mattino, mentre usciva da uno stabile. Bloccato dai poliziotti, l’uomo ha opposto resistenza, colpendo uno degli agenti, e si è dato alla fuga. E’ stato inseguito lungo le vie limitrofe e, solo dopo un lungo inseguimento, è stato raggiunto e bloccato dai poliziotti in via Pavia, dove ha tentato maldestramente di nascondersi.

Dopo una nuova colluttazione è stato arrestato e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, trasferito presso la locale casa circondariale.

Il ladro aveva addosso una chiave bulgara, due magneti e 635 euro in contanti. Altri oggetti di cui ha provato a disfarsi durante la fuga sono stati recuperati e sequestrati.

A fare da palo al malvivente per il furto due complici a bordo di un’auto che, all’arrivo dei poliziotti, si sono dileguati a piedi. A bordo della suddetta auto, altri oggetti atti allo scasso tra cui giravite, ulteriori magneti (generalmente utilizzati per neutralizzare i sensori di eventuali sistemi d’allarme) forbici e filo metallico già piegato ad arte ed utile per l’apertura delle serrature. In corso indagini per identificarli.

Fonte: Questura di Messina

