Era sceso in spiaggia per godersi un po’ di sole e fare un bagno in mare. Una volta in acqua, però, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe accusato un malore. Così, questa mattina, un anziano ha perso la vita a Spadafora. L’uomo si trovava sulla spiaggia in corrispondenza a via Manzoni.

Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118 che, purtroppo, hanno soltanto potuto dichiarare il decesso e i militari dell’Arma.

