Spacciava alimenti surgelati per freschi. Denunciata per tentata frode titolare di un ristorante

È stata denunciata per tentata frode in commercio la titolare di un ristorante. Il motivo? Proponeva nel proprio menù alimenti freschi quando in realtà erano surgelati.

A scoprirlo sono stati i Carabinieri del Posto Fisso presso l’isola di Panarea che nei giorni scorsi hanno eseguito diversi controlli ad alcuni esercizi di ristorazione dell’isola. Nonostante l’estate sia finita, infatti, i controlli continuano.

I militari hanno controllato tre esercizi di ristorazione e numerose sono state le sanzioni amministrative per mancanza di reti antinsetto, mancanza di rintracciabilità degli alimenti e assenza di un piano di autocontrollo.

