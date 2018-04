Sorpreso in casa con la droga. Arrestato 30enne

3 Condivisioni Facebook Twitter

Detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Di questo dovrà rispondere Marco De Carlo, pregiudicato 30enne, arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Patti.

Dopo alcuni servizi di osservazione che hanno permesso di individuare un via vai sospetto dall’abitazione di Carlo, i militari e il personale del Nucleo Carabinieri Cinofili di Nicolosi, hanno fatto irruzione a casa del pregiudicato, sorprendendolo nel tentativo di occultare la droga in suo possesso. L’uomo, infatti, ha cercato di disfarsi della sostanza stupefacente lanciandola dal balcone e facendola arrivare sul terrazzo di una casa vicina. Ma il tentativo di liberarsi di quell’involucro di colore bianco contenente la droga non è sfuggito ai Carabinieri. Grazie all’aiuto della proprietaria dell’immobile dove era stato gettato, i militari sono riusciti prontamente a recuperarlo.

Nel corso della perquisizione domiciliare, oltre all’involucro di cui l’uomo aveva tentato di disfarsi che conteneva oltre 115 grammi di stupefacente, sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro ulteriori 15 grammi di marijuana custoditi in un barattolo e in un trincia tabacco. Sequestrati anche un bilancino di precisione e materiale necessario al confezionamento.

L’uomo, espletate le formalità di rito, è stato posto in regime di arresti domiciliari presso la propria dimora, come disposto dalla Procura della Repubblica di Patti.

