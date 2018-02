Si erano specializzati nel rubare motociclette. Arrestati dai Carabinieri

2 Condivisioni Facebook Twitter

Sono stati arrestati questa due giovani ladri di motociclette. Le manette sono scattate per il 22enne Giovanni Paratore e il 27enne Cristian Danilo Passari. Ad eseguire l’operazione i Carabinieri della Stazione di Messina Arcivescovado che, a conclusione di una scrupolosa attività d’indagine.

Ad incastrare i due ladri sono state le immagini del sistema di videosorveglianza che ha registrato le fasi del furto di una Honda SH, avvenuto in Via dei Verdi, nel pieno centro cittadino.

I ladri, ripresi da una telecamera che puntava proprio sul luogo dove era parcheggiato il motociclo, sono stati riconosciuti dai Carabinieri che hanno visionato le immagini.

I due dovranno rispondere del reato di furto in concorso, aggravato dalla violenza sulle cose (rottura nottolino di accensione) e dall’esposizione del bene alla pubblica fede.

Dopo la notifica del provvedimento restrittivo, Paratore e Passari sono stati accompagnati alle proprie abitazioni dove sono stati sottoposti al regime degli arresti domiciliari.

I due ventenni non sono volti nuovi per i Carabinieri visto. Neanche un mese fa, infatti, erano stati arrestati in flagranza del reato di furto aggravato in concorso di una moto Yamaha R6 nel Rione Minissale.

