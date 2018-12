Si rifiutano di pagare e aggrediscono il titolare di un locale: 4 arresti per estorsione aggravata

7 Condivisioni Facebook Twitter

Sono ritenuti responsabili di estorsione aggravata in concorso ai danni del titolare di un esercizio commerciale 4 giovani raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere e degli arresti domiciliari, emessa dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto (ME), su richiesta della locale Procura della Repubblica. A darne esecuzione sono stati, all’alba di oggi, i Carabinieri della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto. Altri due sono indagati.

Il provvedimento restrittivo scaturisce dall’indagine, coordinata dal sostituto Procuratore Dott.ssa Rita Barbieri, ed avviata dal Nucleo Operativo e Radiomobile – Aliquota Operativa di Barcellona Pozzo di Gotto nel mese di novembre del 2018, a seguito dell’aggressione subita dal titolare di una nota attività commerciale ubicata nella zona della “ex Pescheria”, luogo di ritrovo serale dei giovani barcellonesi. Il gestore dell’attività commerciale, la sera del 9 novembre scorso, dopo aver chiesto il pagamento delle bevande consumate da parte di sei avventori veniva aggredito con schiaffi al volto senza ricevere il dovuto.

Le indagini svolte dai Carabinieri dell’Aliquota Operativa della Compagnia di Barcellona Pozzo di Gotto, attraverso l’acquisizione delle testimonianze e dei riscontri dei sistemi di video sorveglianza, mediante le individuazioni fotografiche, hanno fatto emergere come gli arrestati, anche alla presenza di altri due indagati, non raggiunti questi ultimi due da misura, avessero aggredito il titolare del locale serale, il quale chiedeva alla comitiva il pagamento degli “shortini” consumati, per un ammontare di circa 70 Euro.

In particolare, l’indagine ha permesso di dimostrare che uno degli arrestati avesse, già nel corso del mese di ottobre scorso, consumato sempre nello stesso locale diverse bevande per festeggiare il compleanno insieme ai suoi amici senza pagare il dovuto, pari alla somma di 60 Euro, ponendo in essere un atteggiamento minaccioso ed impositivo, così da costringere il titolare a desistere nel richiedere quanto dovuto.

Le investigazioni hanno consentito di documentare la preoccupazione da parte dei dipendenti del locale che, già prima del titolare, temevano che i sei avventori non intendessero pagare le consumazioni accumulate nel corso della serata. Subito dopo, altri dipendenti chiedevano, quindi, l’intervento del titolare, il quale chiedeva ai sei avventori di pagare quanto consumato se volessero continuare a bere o consumare altre bevande. A fronte di quella richiesta, considerata dai sei “offensiva”, trascinavano il titolare all’esterno del locale e gli sferravano uno schiaffo al volto tenendo una banconota da 20 Euro nel palmo della mano, per testimoniare a tutti i presenti l’”affronto” che lo stesso aveva loro rivolto.

Le aggressioni sono continuate poi anche all’interno del locale con schiaffi e minacce rivolte sia al titolare che ai dipendenti e con diversi calci alla porta d’ingresso del locale.

Al termine dell’accaduto, inoltre, gli aggressori si immortalavano in foto “selfie” di gruppo.

I militari di Barcellona Pozzo di Gotto, nella mattina odierna, hanno anche eseguito cinque decreti di perquisizione, sia presso l’abitazione degli arrestati che presso quella dei due indagati non raggiunti da misura cautelare.

La perquisizione presso il domicilio di uno dei due indagati a piede libero, ha consentito di rinvenire e sequestrare 74 munizioni di diverso calibro (71 munizioni cal. 7,65 e 3 munizioni cal. 38 special). Lo stesso, pertanto, è stato deferito anche per detenzione illegale di munizioni.

Tre dei giovani al termine delle formalità di rito, sono stati tradotti presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, mentre al quarto è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari ma lo stesso risulta già detenuto per altra causa presso l’I.P.M. di Acireale. I quattro, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, dovranno rispondere di estorsione aggravata in concorso.

Fonte: Ufficio Stampa – Comando Provinciale Carabinieri Messina

