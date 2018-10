Era scomparso ieri pomeriggio. Ritrovato 72enne disperso tra i boschi

2 Condivisioni Facebook Twitter

E’ stato ritrovato il 72enne di Paternò disperso nei boschi di Cesarò nel primo pomeriggio di ieri 28 ottobre. L’uomo si era recato con la famiglia alla sagra del suino nero dei nebrodi e poi aveva pensato bene di fare un giro nei boschi alla ricerca di funghi. Perso l’orientamento, non è più stato in grado di rientrare malgrado i richiami dei suoi amici. Ad attivare le operazioni di ricerca e soccorso sono stati i Carabinieri, con il Distaccamento Forestale di Cesarò e i volontari della protezione civile del comune di San Teodoro. Successivamente anche il Nucleo Elitrasportato Cacciatori di Sicilia, Soccorso Alpino Guardia di Finanza di Nicolosi con due unità cinofile e Volontari del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico si sono messi al lavoro per ritrovare il 72enne scomparso.

Le squadre di ricerca avvisata le Prefettura di Messina, si sono prodigate sino a notte fonda con esito negativo, pur avendo precise indicazioni delle aree di ricerca. Purtroppo le pessime condizioni meteorologiche hanno giocato contro la buona volontà delle squadre. Le operazioni di ricerca sono riprese alle prime luci dell’alba di oggi e tra la nebbia dei boschi finalmente il disperso è stato ritrovato. Buone le sue condizioni di salute supportate da uno spirito vivace ed indomito. Condotto alla guardia medica è stato sottoposto a visita che ha riconfermato le buone condizioni di salute. Il Sistema dei soccorsi ha dimostrato ancora una volta che il coordinamento delle forze in campo riesce a risolvere situazioni complesse e finalizzate al salvataggio di una vita umana.

