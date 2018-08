Savoca. Ritornato a casa il giovane scomparso sabato sera

7 Condivisioni Facebook Twitter

Il giovane Gaetano Golfo è tornato a casa. I suoi familiari lo hanno potuto riabbracciare ieri pomeriggio, quando il 23enne è tornato nella sua abitazione a Savoca. Le sue condizioni di salute sono apparse buone e Gaetano è stato condotto in caserma a Sant’Alessio per raccontare quanto accaduto e spiegare le motivazioni del suo allontanamento.

Il 23enne si era allontanato da casa sabato sera, facendo perdere le sue tracce e la sua auto era stata ritrovata ieri mattina. Immediate le ricerche che hanno coinvolto non solo gli uomini dei Carabinieri ma anche amici, parenti e i volontari della Protezione Civile che hanno setacciato per intero il comune di Savoca alla ricerca del giovane.

