Ruba la merce che doveva consegnare ai supermercati. Denunciato 40enne

6 Condivisioni Facebook Twitter

La merce gli era stata affidata dalla ditta per cui lavorava affinché la consegnasse in diversi supermercati. Un 40enne messinese, però, è stato sorpreso a rubare i prodotti insieme ad un complice di 48 anni, in via La Farina. Così, per entrambi, è scattata la denuncia. I due uomini dovranno rispondere del reato di furto aggravato in concorso.

A vedere dei movimenti sospetti, sono stati di due addetti di una ditta di vigilanza privata che hanno prontamente bloccato i due ladri ed avvisato la Polizia. Immediato l’intervento dei poliziotti delle Volanti della Questura di Messina che hanno eseguito l’arresto.

Nella circostanza la merce recuperata è stata restituita al legittimo proprietario.

Fonte: Questura di Messina

(48)