Ruba in casa dell’anziano che accudiva. Denunciata badante

È ritenuta responsabile del reato di furto in abitazione una badante 50enne, originaria di Catania. A denunciarla in stato di libertà sono stati i Carabinieri della Stazione di Monforte San Giorgio (Messina).

La donna, assunta da pochi giorni come badante di un anziano, si era appropriata di alcuni monili in oro custoditi all’interno della casa dove, tra l’altro, era stata ospitata. La figlia dell’anziano signore, ignaro di quanto fosse accaduto, si era accorta che erano stati trafugati alcuni oggetti in oro e, nutrendo dei sospetti sulla badante, aveva sporto denuncia di furto presso la locale Stazione.

I Carabinieri hanno effettuato un servizio di appostamento, bloccando la donna mentre si stava allontanando dal piccolo centro, per fare rientro nel capoluogo etneo. I militari hanno proceduto a perquisizione personale rinvenendo, all’interno della borsa, i preziosi trafugati, riconosciuti dalla denunciante come quelli sottratti dall’abitazione dell’anziano padre.

La badante è stata pertanto deferita in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto mentre la refurtiva, sottoposta a sequestro, sarà restituita ai legittimi proprietari.

