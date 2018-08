Reagisce in modo violento ai controlli della Polizia. Arrestato venditore abusivo

7 Condivisioni Facebook Twitter

Stava vendendo la sua merce contraffatta, sul corso di Taormina, approfittando dei numerosi turisti presenti in questo periodo nella Perla dello Jonio. Alla vista dei poliziotti, però, il venditore abusivo si è dato alla fuga.

Dopo circa 80 metri, Abass Seye, 41enne di origine senegalese, è stato prontamente bloccato e alla richiesta di esibire un valido documento seguiva una violenta reazione, tipica di chi, non trovandosi in uno stato di regolarità, cerca di evitare accertamenti di questo tipo.

L’uomo è stato tratto in arresto e condotto presso gli uffici di Polizia per i relativi approfondimenti.

Su di lui pendeva già un decreto di allontanamento dal territorio nazionale. Il 41enne è statto trattenuto presso le camere di sicurezza in attesa di giudizio per direttissima secondo quanto disposto all’A.G competente, prontamente avvisata dell’accaduto, e denunciato inoltre per la detenzione ai fini della vendita di materiale contraffatto.

Fonte: Questura di Messina

