Rapina all’ufficio postale: 31enne arrestato dai Carabinieri

Questa mattina, i Carabinieri della Stazione di Barcellona Pozzo di Gotto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Patti, hanno arrestato il 31enne S.C, condannato ad espiare 5 anni di pena definitiva in quanto ritenuto responsabile di rapina e furto in concorso, commessi a Patti nell’anno 2010.

In particolare, nel dicembre del 2010, a Patti, i militari della locale Compagnia hanno arrestato l’uomo poiché, in concorso con altro soggetto, si era reso responsabile dei reati di rapina e furto consumati presso l’ufficio postale in località Tindari.

Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto hanno notificato il provvedimento definitivo all’uomo che, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto per l’espiazione della pena.

